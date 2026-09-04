Para el mercado, la inflación se plancha y el dólar seguirá calmo

Para los analistas de mercado, la economía argentina crecerá este año apenas 2,1%, menos de la mitad de lo que había proyectado el Gobierno en su Presupuesto 2026, pese a que la actividad ya comenzó a rebotar en estos meses y se expandiría a un ritmo del 1,3% en el último trimestre del año.

Esa recuperación ayudaría a que la inflación se mantenga planchada en los próximos meses, en torno al 1,7% mensual —nivel que habría marcado en agosto—, para cerrar el año cerca del 30%. También contribuiría a que el dólar se mantenga calmo durante los próximos meses y termine el año entre $1626 y $1630, lo que supondría una devaluación interanual del 12,6%.

Crecimiento mediocre

Los 47 encuestados —economistas a cargo de consultoras o dependientes de bancos— por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que realiza mensualmente el Banco Central (BCRA), creen que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría cerrado agosto en 1,7%. El dato se podrá verificar el próximo jueves, cuando el Indec publique la medición oficial.

Para los analistas, ese registro se ubicaría en la mitad del rango previsto para los próximos meses, que va del 1,6% al 1,8% mensual y en el que la inflación se mantendría en los próximos seis meses, es decir, hasta febrero de 2027.

Inflación planchada

El Producto Bruto Interno (PBI) ajustado por estacionalidad, que se habría contraído 0,9% en el segundo trimestre —0,5 puntos porcentuales menos que en el relevamiento previo—, estaría ya rebotando a un ritmo del 1,1% en el trimestre en curso, una mejora de 0,1 puntos porcentuales respecto del REM anterior. Para el último trimestre, los analistas proyectan una aceleración hasta el 1,3%, 0,3 puntos porcentuales por encima de la estimación previa.

En cuanto al dólar mayorista, que cerraría este mes con un promedio de $1530 —$22 por encima del cierre de hoy—, los analistas estiman que terminará el año entre $1626 y $1630. Eso implicaría un aumento de entre $118 y $122 en lo que resta de 2026, equivalente a una suba de entre 7,75% y 8%.

Dólar controlado

El relevamiento capta además que los analistas esperan que la tasa de interés de referencia del mercado (Tamar de bancos privados) se mantenga relativamente estable. La proyectan en 24,11% nominal anual para este mes —equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,98%— y estiman que recién caería hacia el 23% anual a comienzos del próximo año.

Además, esperan que las exportaciones FOB superen los US$100.000 millones, hasta alcanzar los US$100.895 millones, lo que representa un aumento de US$688 millones respecto de la encuesta anterior.

Las importaciones CIF llegarían a US$75.861 millones, US$912 millones menos que en el REM previo. Esto permitiría alcanzar un superávit comercial anual de US$25.034 millones.