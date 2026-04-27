Dólares que trabajan: alternativas para invertir sin resignar liquidez ni perfil conservador

Durante años, comprar dólares y guardarlos fue una de las decisiones financieras más utilizada entre los argentinos. Tenerlos cerca, disponibles, como resguardo frente a la incertidumbre. Sin embargo, ese esquema empezó a mostrar límites.

“Aunque tengamos nuestros dólares y nos sintamos seguros, es importante entender que no crecen, no generan rendimientos”, señala Marcelo Otermin, Responsable de ICBC Investments.

El punto no es menor: incluso en moneda dura, el dinero pierde poder adquisitivo si no se invierte. La inflación internacional, también impacta sobre el valor real de esos ahorros.

Un perfil que prioriza liquidez

Quienes ahorran en dólares suelen compartir una característica: buscan preservar el capital antes que maximizar la ganancia. “En general, quienes invierten en dólares priorizan seguridad y liquidez, no están dispuestos a asumir grandes riesgos”, explica Otermin.

Ese perfil condiciona las decisiones. No se trata de migrar hacia instrumentos volátiles, sino de encontrar alternativas que mantengan ese equilibrio entre disponibilidad y rendimiento.

Opciones dentro de esa logica

Dentro de ese marco, existen instrumentos diseñados para canalizar esos dólares sin perder acceso a los fondos. Entre ellos, Alpha Dólar aparece como una de las alternativas orientadas a mantener liquidez, permitiendo invertir en moneda extranjera con disponibilidad y generación de rendimiento.

A su vez, productos como Alpha Renta Fija Global permiten diversificar la inversión fuera de la Argentina, accediendo a instrumentos de renta fija internacional con un nivel de riesgo acotado. Este tipo de fondos incorpora una lógica de diversificación geográfica que busca reducir la exposición a un solo mercado.

Otra opción son las obligaciones negociables, que permiten invertir en empresas —principalmente argentinas— a través de instrumentos de deuda, obteniendo un interés previamente definido. Se trata de alternativas que, con distintas estructuras, responden a un mismo objetivo: evitar que el capital permanezca inmovilizado.

Cambio de enforque

El punto de inflexión no está en abandonar el dólar como referencia, sino en revisar qué se hace con esos ahorros.

Guardar sigue siendo una forma de conservar y en ese sentido el desafío pasa por dar un paso más: incorporar herramientas que permitan generar rendimiento sin modificar el perfil de riesgo.

Hoy la diferencia no está solo en tener dólares, sino en cómo se gestionan” — Marcelo Otermin, Responsable de ICBC Investments.

En un escenario donde incluso las monedas fuertes pierden poder adquisitivo, la decisión pasa a ser la optimizacion. Porque el objetivo no es solamente proteger el capital. Es lograr que, aun dentro de un perfil conservador, ese capital también crezca.

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