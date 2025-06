Dólares sin declarar: en qué casos les conviene a los monotributistas pasarse al nuevo régimen simplificado de Ganancias

El Gobierno busca incentivar que los monotributistas se pasen al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias. Sin controles sobre los gastos personales ni las variaciones patrimoniales, la iniciativa se presenta como la oportunidad para que aquellos argentinos que tienen parte de sus ahorros en la informalidad queden “blindados” por ley, puedan usarlos libremente y, así, inyectarlos de nuevo en la economía.

Sin embargo, esta decisión también implica costos y trámites, que para algunos tributaristas también debe ponerse en la balanza.

“Creemos que esta es una excelente oportunidad para dar acceso a los monotributistas a que se adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias, ya que tienen un incentivo muy importante a poder exteriorizar sus ahorros y, por otro lado, porque van a poder tener un incentivo enorme que es el acceso al crédito. Hoy, los monotributistas están teniendo un problema si quieren comprar una casa, por ejemplo, porque los bancos si sos monotributista no te dan un crédito hipotecario. Creemos que, dando los incentivos correctos, podemos lograr que muchos ciudadanos se acerquen a este tipo de sistema”, precisó Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), durante la conferencia de prensa del jueves.

LA NACION buscó extender la opinión del titular del ARCA sobre el tema, pero desde la agencia no quisieron dar más precisiones para esta nota.

La estrategia oficial tiene como trasfondo el último Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, según las siglas en inglés). En el staff report, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había mencionado la necesidad de “armonizar” el monotributo. Para entender su dimensión: hoy hay unos 5 millones de monotributistas contra 389.000 autónomos.

Para eso el Gobierno creó el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias. Aunque no se modifican las alícuotas ni bajan los costos para los monotributistas, tienen el beneficio de que ARCA no mirará los consumos personales ni las variaciones patrimoniales. Es decir, se podrán comprar casas, autos, embarcaciones o cualquier otro tipo de bien, sin que ARCA asuma que con los ingresos declarados no se justifican.

Juan Pazo, titular de ARCA Santiago Filipuzzi

“El nuevo Régimen Simplificado de Ganancias representa una oportunidad histórica para regularizar activos sin costo y sin tope, siempre que los fondos sean utilizados para adquirir bienes registrables o financiar consumos dentro del país. Esta ventaja es inédita y puede ser sumamente atractiva para muchos contribuyentes que mantienen parte de su patrimonio fuera del sistema formal", dijo Diego Fraga, abogado tributarista y socio de Expansión Holding.

Para el analista, el “gran atractivo” es que permite aceptar una declaración jurada sugerida por ARCA, pagarla (o rectificarla) y quedar liberado del tributo, con una presunción de exactitud para los períodos no prescriptos. Una suerte de “blanqueo encubierto” para quienes adhieran, pero con mayor estabilidad jurídica. Luego, los bienes que se compraron pueden aparecer en el impuesto a los bienes personales.

“Este régimen te ofrece una presunción de inocencia por la cual, una vez presentada la declaración jurada conforme a lo que propone ARCA, que todavía no se sabe cómo va a funcionar en la norma, se asume que las declaraciones juradas de IVA y Ganancias están todas bien. ARCA no las puede revisar, excepto que haya detectado en el último período fiscal declarado que haya diferencias significativas”, coincidió Fernanda Laiún socia de LFS Tax.

Sin embargo, para Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, es poco probable que haya un “éxodo masivo” de monotributistas hacia el régimen general. Mientras que en el monotributo se paga una cuota integrada, que incluye impuestos, seguridad social y obra social, ser autónomo implica abonar IVA, Ganancias y prepaga por separado.

“Es salir del paraíso fiscal para pasar al infierno fiscal”, resume.

Para tributaristas, es poco probable que haya un “éxodo masivo” de monotributistas hacia el régimen general. shutterstock

“Para muchos pequeños contribuyentes, especialmente los profesionales que trabajan con consumidores finales, el salto desde el monotributo al régimen general implica una carga difícil de asumir. Por eso, conviene que evalúen no solo el beneficio inmediato de regularizar, sino también el costo futuro del cambio de régimen", advirtió Fraga.

Cuándo conviene y cuándo no

Hay muchas diferencias entre el monotributo y el régimen general. En primer lugar, el Régimen Simplificado de Ganancias no incluye ni obra social ni aportes previsionales, y el contribuyente debe gestionar y pagar por su cuenta. En cambio, en el monotributo eso ya está incluido en la cuota mensual. “Aunque muchos ya pagan una prepaga fuera del sistema, para otros esto puede presentar un costo adicional inesperado”, señaló el socio de Expansion Holding.

Otro tema: pasar al régimen general implica facturar Impuesto al Valor Agregado (IVA). Para Fraga, esto tampoco es neutro, porque si el cliente es un consumidor final (como sucede con médicos, arquitectos y abogados, por mencionar algunos), ese IVA no puede ser descontado y se transforma en un costo adicional que puede obligar a reducir honorarios o perder competitividad.

“También hay mayores exigencias formales, como la necesidad de llevar libros contables, presentar declaraciones juradas mensuales y anuales, y asumir un mayor nivel de fiscalización. Desde ya, todo esto tiene un lado positivo: ingresar al régimen implica una ‘blanqueabilidad’ plena, con efecto liberatorio hacia atrás y una presunción de exactitud para el patrimonio y los consumos realizados. Por eso, el balance que debe hacer cada monotributista es entre los beneficios de regularizar sin costo, con blindaje fiscal, y el mayor costo administrativo y financiero futuro”, completó.

Domínguez también resaltó que cambiar de monotributo a régimen general es tener una carga tributaria mayor, si es que el contribuyente sigue facturando igual que como lo hacía hasta el momento. Y una mayor cantidad de trámites. Lo único que cambia es que será más fácil presentar la declaración jurada de Ganancias, pero el impuesto se calculará de la misma forma, con las mismas deducciones, la misma forma de determinar ingresos y la misma tabla.

“La evaluación sería: ¿cuántos dólares que tengo debajo del colchón voy a gastar? Para comprar un inmueble, un auto, ¿conviene pasarse al régimen general para comprar un bien? Se tendrá que analizar cada caso en particular, pero en términos generales, parecería que no es muy conveniente quedar en el régimen general si no es mucho dinero", sumó el CEO de SDC Asesores Tributarios.

Para Laiún, una ventaja del nuevo régimen es que la presentación de la declaración jurada anual, hasta el momento, requería de un profesional especializado, muchísima información y tiempo. En cambio, con este sistema simplificado, “desaparece la necesidad de recopilar toda tu vida” en papeles o documentos y lo vuelve más accesible para aquellos que tomen la decisión.

“Si se presenta todo en tiempo y forma, ARCA no te va a venir a revisar. Luego, en caso de que te revise, puede concentrarse en tres cosas: si son correctas las ventas, los gastos deducidos y si se tienen facturas apócrifas. Si hay algo de eso, para que se haga un ajuste o puedan ir para atrás, se tiene que encontrar una diferencia que genere un impuesto del 15% o más con respecto a la declaración jurada original, que supere los $100 millones o que se trate de documentación apócrifa”, agregó.

El Régimen Simplificado de Ganancias excluye únicamente a los grandes contribuyentes. Este universo está delimitado para aquellos que tengan ingresos totales anuales por hasta $1000 millones y quienes no tengan $10.000 millones de patrimonio (unos US$8 millones).