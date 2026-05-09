DeepSeek enfrenta un mercado saturado y rivales cada vez más poderosos

Hace poco más de un año, un pequeño laboratorio chino de inteligencia artificial sorprendió al mundo. DeepSeek lanzó un par de modelos que rendían casi tan bien como los mejores desarrollos occidentales, pero construidos a una fracción del costo. El valor de mercado de Nvidia y otros proveedores de infraestructura para IA cayó brevemente, mientras los inversores temían —equivocadamente— que la demanda de sus productos disminuyera ante semejante salto en la eficiencia de creación de modelos. Sin embargo, el lanzamiento el 24 de abril del nuevo modelo del laboratorio, llamado v4, fue recibido con indiferencia. ¿Por qué?

La nueva versión de DeepSeek alcanza muchos de los logros de su predecesora. Según pruebas realizadas por la empresa, el rendimiento de su sistema más potente, “Pro”, queda apenas por debajo de los modelos presentados por sus principales competidores estadounidenses hace entre tres y seis meses. Además, v4 es barato para los clientes. Una oferta inicial lo vuelve mil veces más económico que los mejores modelos estadounidenses para ciertos usos. Incluso después de que expire esa promoción el 7 de mayo, v4 costará entre una décima parte y una cuarta parte del precio de sus equivalentes norteamericanos.

Pero parece que, a diferencia del anterior éxito de DeepSeek, v4 no fue barato de desarrollar. En 2025, el laboratorio destacó con entusiasmo que el costo de entrenamiento de su IA rondaba los 6 millones de dólares, muy por debajo de los estándares occidentales. El informe técnico de v4 omite cualquier estimación sobre ese punto. El hecho de que hayan pasado 16 meses entre esta versión y la anterior también sugiere que se utilizó una enorme cantidad de capacidad de procesamiento para entrenarla.

El lanzamiento se produce en un momento en que el ecosistema chino de IA está cada vez más saturado. DeepSeek enfrenta una competencia creciente tanto de otros laboratorios independientes, como Moonshot y Z.ai, como de los gigantes tecnológicos del país. La familia de modelos Qwen, desarrollada por Alibaba, lideró cómodamente el ranking chino durante gran parte del último año. ByteDance, creadora de TikTok, también desarrolla Doubao, el chatbot más popular de China. Fuera del país, donde se llama Dola, la aplicación es muy popular en México, Filipinas y Reino Unido, y supera a Gemini de Google en la App Store de Apple.

En China, gran parte de la atención se desplazó hacia las aplicaciones construidas sobre la IA. Alibaba utiliza Qwen en otras áreas de su negocio, ofreciendo por ejemplo una “fuerza laboral digital” para comerciantes de su plataforma de comercio electrónico. Los gigantes de internet chinos compiten ahora por desarrollar “superapps” impulsadas por IA capaces de facilitar una amplia variedad de transacciones digitales. Ya no se considera que los modelos sofisticados, por sí solos, sean la forma de monetizar esta tecnología.

Al mismo tiempo, DeepSeek tuvo que lidiar con una mayor intervención estatal. El gobierno chino impulsa el uso de chips fabricados por Huawei, el líder nacional de semiconductores. Según trascendió, DeepSeek intentó entrenar su nuevo modelo con esos chips, pero finalmente volvió a utilizar los de Nvidia, lo que aumentó costos y tiempos de desarrollo. Y todo indica que el gobierno no dará mayor libertad a las empresas locales de IA en el corto plazo: el 27 de abril anunció que bloquearía la adquisición de Manus, otra prometedora startup china de IA, por parte de Meta, el gigante estadounidense de redes sociales.

Que el último lanzamiento de DeepSeek no haya deslumbrado no es necesariamente motivo de preocupación. Anthropic, un laboratorio estadounidense, consideró recientemente que su avanzado modelo Mythos era demasiado poderoso para ser liberado al público debido a sus capacidades de hackeo. En contraste, la documentación de DeepSeek v4 ni siquiera menciona medidas de seguridad. Si los laboratorios chinos finalmente alcanzan a sus equivalentes estadounidenses, quizá no demuestren la misma cautela.