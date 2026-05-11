Luis Caputo: “Nadie va a dejar de invertir por la declaración jurada de Adorni”

El ministro de Economía Luis Caputo dijo que habló con Javier Milei sobre la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni y sostuvo que lo deja tranquilo “la actitud” del Presidente, que respaldó al jefe de Gabinete, “porque lo considera una persona honesta”. Fue esta noche durante una entrevista en LN+ con Luis Majul, en La Cornisa.

Además, minimizó un eventual impacto de las acusaciones contra el funcionario en la economía. “Nadie va a dejar de invertir en la Argentina por la declaración jurada de Adorni”, indicó y justificó: “Entiendo que es la forma de pensar de mucha gente porque es tradicionalmente lo que pasó en Argentina, sobre todo cuando no hubo gobiernos peronistas. Pero ahora es distinto, hay un programa más sólido que muestra que estamos en un país normal, donde un problema político no tiene impacto en la economía, su moneda y el riesgo país. Nosotros somos los únicos”.

“Yo leí en varios lados lo que yo supuestamente pensaba y yo no hablé con ningún periodista ni ministro. Yo solo hablé con el Presidente en el avión y pienso lo mismo que él. Manuel es una persona honesta. El Presidente lo defiende como tal. Si él pensara que Manuel no es una persona honesta y lo defendiera, me parecería mal. Si pensara que es una persona honesta y no lo defendiera, me parecería peor”, señaló.

Luis Caputo Milei Piensa Que Adorni Es Honesto

Luego continuó: “A mí me deja tranquilo la actitud del Presidente. El día de mañana puede estar en esa situación cualquiera de nosotros. Es bueno pensar que si el día de mañana nos pasase, el Presidente va a estar con vos y no pensando en la imagen o encuestas”.

Milei había dicho el miércoles que no iba “a ejecutar a una persona honesta”. “Decían que [se había hecho] una cascada y eran dos chorritos de agua”, manifestó este miércoles el jefe de Estado sobre Adorni en diálogo con Majul y Trebucq.

En esa línea, el ministro subrayó que Adorni debe presentar todos sus papeles, aunque remarcó que “no tiene a la Justicia a favor”. “Nadie tiene que preocuparse de que, si él no tiene las cosas en orden, la Justicia no se lo va a dejar pasar desapercibido. La ansiedad es un tema de cada uno”, expresó.

En cuanto a si a las denuncias contra el jefe de Gabinete afectan al programa económico y la imagen del Gobierno, Caputo aseguró que el riesgo país está en los mínimos por el shock externo, en relación a la guerra en Medio Oriente. “Yo creo que este tema no tiene impacto en la economía real porque nadie va a dejar de invertir en la Argentina por la declaración de Adorni. No tengo la más mínima duda”, marcó.

“Algunos pueden decir que puede afectar en el riesgo país pero yo creo que no y a las pruebas me remito: estamos prácticamente en los mínimos pero con un shock como el que estamos viviendo”, sintetizó.

Caputo respaldó a Adorni y dijo que es una "persona honesta" Presidencia

A su vez, Caputo anticipó que la inflación de abril será “sustancialmente” más baja que la de marzo, con estimaciones de entre 2,5% y 2,7%, y señaló que a partir de junio y julio “se vienen los mejores meses”. “Hoy estamos en un proceso de recuperación. En marzo, la industria se recuperó y se mostró un 5% por encima del año anterior”, aseveró.

“Ahora entramos en un proceso más virtuoso. Estamos terminando de resolver el shock interno del año pasado y entramos en un proceso de desinflación nuevamente”, destacó.

En otro tramo de la entrevista, el ministro aseguró que no está al tanto del curso de las investigaciones judiciales en la causa por la creación de un sistema paralelo para acelerar los tiempos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Sin embargo, detalló: “Me parece indignante eso y que no se ponga en perspectiva. No acuso a nadie, hay que esperar a las pruebas. Por ahora son sospechas. Me llama la atención que estemos dos meses hablando de Adorni cuando esto duró un año y se supo desde el primer minuto. Y son número de miles y miles de millones de dólares”.

Entre otros temas, Caputo minimizó su cruce con Domingo Cavallo, en el que también se metió Milei, y dijo que mantuvo diálogo con el exministro de Economía en los primeros meses del año, pero que dejó de conversar cuando le sugirió ideas que “no tenían ningún sentido”.

Tal como informó LA NACION, la continuidad de Adorni genera desconcierto y nuevas tensiones en el Gabinete. El Presidente insiste en mantenerlo en el cargo porque “es una persona honesta” y asegura, según dicen, que no solo debe ser su posición, sino también la de todo el Gobierno. En tanto, la senadora Patricia Bullrich reitera que el jefe de Gabinete debe presentar la declaración jurada lo antes posible.