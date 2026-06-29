Dos gigantes energéticos se suman como socios productores al proyecto de GNL de YPF en Vaca Muerta

YPF dio hoy un paso importante en su plan para convertir a la Argentina en uno de los grandes exportadores mundiales de gas natural licuado (GNL). La empresa estatal firmó acuerdos con dos socios internacionales —la italiana Eni y la emiratí XRG— para que ambas ingresen como socias productoras en los yacimientos de Vaca Muerta que abastecerán al proyecto Argentina LNG, la iniciativa más ambiciosa del país en materia de exportación energética.

El GNL es gas natural que se enfría a temperaturas extremas —más de 160 grados bajo cero— hasta convertirse en líquido, lo que reduce 600 veces su volumen y permite transportarlo en buques hacia cualquier punto del mundo. Es el mecanismo que usan países como Qatar, Australia y Estados Unidos para vender su gas a Europa y Asia, donde la demanda crece impulsada por la transición energética y el abandono progresivo del carbón. La Argentina quiere hacer lo mismo con el gas de Vaca Muerta, la formación que en los últimos años la posicionó entre los países con mayores reservas no convencionales del planeta.

Para eso, YPF lleva años construyendo un proyecto de gran escala junto a Eni y XRG. Hasta ahora, la alianza se concentraba en la etapa de licuefacción: cómo transformar el gas y exportarlo. Lo que se anunció hoy es un paso más profundo: las dos empresas socias comprarán también una participación en los bloques de gas de donde saldrá la materia prima. En la jerga del sector, pasan a integrarse en el upstream —la producción— además del midstream y la exportación.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, señaló que el ingreso de Eni y XRG al upstream fortalece la cadena de valor del proyecto y permite avanzar hacia su desarrollo a escala global

Las dos compañías adquirirán cada una el 32% del capital de la sociedad vehículo que será titular de los bloques de gas ubicados en Vaca Muerta afectados al proyecto. YPF conservará el 36% restante. Los bloques en cuestión son Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte y Las Tacanas I y II. La operación está sujeta a aprobaciones regulatorias.

“Estamos dando un paso más en el desarrollo de Argentina LNG. El ingreso de Eni y XRG al upstream fortalece la cadena de valor del proyecto y nos permite avanzar hacia su desarrollo a escala global”, dijo Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Un proyecto más sólido

La incorporación de Eni y XRG como socias productoras tiene una lectura clara: el proyecto gana músculo. Cuando dos empresas de ese calibre ponen dinero no solo en la exportación, sino también en la extracción del gas, es porque confían en que el negocio es viable de punta a punta.

Eni es una de las mayores petroleras del mundo, con operaciones en más de 60 países y experiencia probada en el desarrollo de proyectos de GNL flotante. XRG, con sede en Abu Dabi, es la rama de inversiones energéticas de Adnoc, el conglomerado estatal de los Emiratos Árabes Unidos, con participaciones en proyectos de GNL en Estados Unidos, Azerbaiyán, Turkmenistán y Mozambique.

Guido Brusco, director de Operaciones de Recursos Naturales Globales de Eni, destacó que la participación en los bloques posiciona a la empresa a lo largo de toda la cadena de valor, desde la producción en la Argentina hasta el suministro de GNL a clientes internacionales. Mohamed Al Aryani, presidente de Gas Internacional de XRG, señaló que Vaca Muerta es uno de los recursos de gas más atractivos del mundo.

El proyecto Argentina LNG, liderado por YPF, apunta a exportar 12 millones de toneladas anuales de gas licuado producido en Vaca Muerta hacia los mercados de Asia y Europa YPF

El proyecto Argentina LNG contempla la instalación de dos grandes barcos especiales —unidades flotantes de licuefacción— capaces de transformar el gas en líquido frente a las costas argentinas para luego exportarlo. La capacidad total prevista es de 12 millones de toneladas anuales (MTPA), equivalentes a 27 millones de metros cúbicos diarios (m³/d) de gas, es decir, el 18% de la producción actual del país, distribuida en dos unidades de 6 MTPA cada una. El pasado 30 de abril, YPF había adquirido, mediante un intercambio de activos con Pluspetrol, el 50% de participación que esta última tenía en los bloques, consolidando el control total de las áreas antes de sumar a sus nuevos socios.

Argentina LNG no es el único proyecto de exportación de GNL en marcha. El consorcio Southern Energy (SESA) —integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y la noruega Golar LNG— tiene previsto el primer embarque para 2027, con un buque de 2,45 MTPA. El proyecto que encabezan YPF, Eni y XRG apunta a dimensiones mayores y a consolidar a la Argentina como un proveedor de largo plazo en los mercados energéticos globales.