Dura crítica de Melconian a Milei: del “cada vez que habla le creen poco” al problema del consumo

En otra de sus tantas críticas al presidente Javier Milei, el economista Carlos Melconian se refirió este sábado a la actividad económica estancada y la vinculó con la falta de reactivación del consumo. Por otro lado, evaluó que el Gobierno podría implementar una medida para los sectores rezagados por la recesión antes de las elecciones presidenciales del 2027, en las que el libertario buscará su segundo mandato.

“[El plan económico] efectivamente no está dando resultados. Cuando la Argentina, en su matriz de producción, tiene problemas con el consumo de la gente, le va mal. Cuando hay problemas en el empleo, de salarios, de plata en la casa, de crédito, en el fondo es un tema de consumo, que es el 70% del componente del nivel de actividad”, planteó el extitular del Banco Nación.

Carlos Melconian, economista y expresidente del Banco Nación Ricardo Pristupluk

Según los datos del Indec, la economía se estancó en agosto y quedó a las puertas de una recesión técnica. Tras el derrumbe de julio, la actividad apenas avanzó 0,1% en la medición desestacionalizada, un rebote insuficiente para recuperar el terreno perdido. Aunque el balance sigue siendo positivo, la pérdida de impulso se volvió más evidente y reforzó las señales de una economía que no logra retomar una senda de recuperación sostenida. Para no caer en recesión técnica en el tercer trimestre, debería crecer un 8,6% en septiembre.

En diálogo con radio Mitre, Melconian continuó con sus críticas a la administración libertaria: “Si [el Gobierno] solo se concentra en el 15 o 20% de la economía, el resultado es malo. No hay que buscar por qué no derrama, es porque no tiene un programa económico para volver al progreso”.

Además, sostuvo que Milei “estiró” los tiempos en los que se iban a ver los resultados. “Primero [prometió] en 14 meses, después en agosto 2026, después en 2027 y después 2028. Va ampliando el horizonte sin resultados, ahí hay un problema. Lo que era un cambio de época en 2023, se ha transformado en un clima de cambio ahora”, insistió.

El economista Carlos Melconian Hernan Zenteno - La Nacion

Respecto a la generación de dólares, el exfuncionario de la administración de Mauricio Macri dijo que se debe al impulso de la energía y la minería, y no por un plan económico. “Milei se encargó de no obstruir una política de Estado que salió de casualidad. A un buen campo se le agregó Vaca Muerta y minería. Eso es una pseudo política de Estado que salió de lo que Dios nos dio y lo que hizo el Gobierno es no impedirlo. La economía no sale porque la desconfianza no permite que los dólares queden en la Argentina para su desarrollo”, consideró.

En otro tramo de la entrevista, Melconian aseguró que en este momento, con las elecciones de octubre de 2027 por delante, al Gobierno sólo le queda aplicar “parches” para mejorar la situación de los sectores más afectados por la recesión y el ajuste.

“El Presidente, al cual cada vez que habla le creen poco, le han creído eso de que no va a hacer nada. Entonces se han truncado las expectativas. Sigue en el extremo de negar. ¿Qué hay para recuperar el empleo, el salario, el crédito, el consumo? Parche. Porque acá hay una cuestión de fondo que es una reforma verdadera. Como no lo hiciste en tres años, tenés que poner un parche para las elecciones, después tendría que venir la cuestión de fondo", indicó.

Al ser consultado sobre si piensa que Milei es un economista, Melconian disparó: “Generosamente lo excluí como parte del oficio. No es una persona vinculada al gremio, ha estado en otros temas, fuera de lo macroeconómico”. Además, dijo que su relación se cortó en diciembre del 2023, cuando el libertario asumió en Casa Rosada. “No me hago mucho problema con eso. Siempre he dicho que al Presidente le tiene que ir bien para que al que venga después le vaya mejor y para que le vaya bien a la gente, nada más”, completó.