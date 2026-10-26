Dura reacción de los mercados por el triunfo de Lula en Brasil: las acciones que más se desplomaron y el impacto en el real

La reelección de Luiz Inacio Lula da Silva provocó este lunes un desplome de los mercados brasileños. La Bolsa de San Pablo llegó a caer un 10% y debió suspender las operaciones durante 30 minutos, mediante un mecanismo de emergencia conocido como circuit breaker, que no se activaba desde marzo de 2020, cuando estalló la pandemia de coronavirus. La fuerte caída se produjo después de que los inversores apostaran durante semanas a una victoria de Flavio Bolsonaro, que finalmente fue derrotado en el balotaje del domingo.

La reacción también se extendió al mercado cambiario. El real brasileño llegó a depreciarse más de 10% frente al dólar, hasta niveles equivalentes a unos 5,58 reales por unidad estadounidense en los contratos negociados en el exterior. El movimiento contrastó con el cierre del viernes, cuando la moneda brasileña había terminado por debajo de los cinco reales por dólar. La presión alcanzó también a los bonos públicos y las tasas de interés futuras, en una jornada marcada por el temor a un deterioro de las cuentas fiscales.

En Wall Street, donde los inversores comenzaron a negociar activos vinculados con Brasil antes de la apertura de su mercado bursátil, el castigo fue todavía más pronunciado. El fondo EWZ, que replica el comportamiento de las principales acciones brasileñas, llegó a perder 26,74% en el premercado estadounidense. Los bancos encabezaron las bajas: Itaú retrocedía alrededor de 28%, Bradesco caía 25% y Petrobras perdía cerca de 23%. La plataforma financiera XP llegó a registrar una caída superior al 45%. Se trata de operaciones previas a la apertura, con menor liquidez y oscilaciones que pueden diferir de las cotizaciones posteriores.

El desplome también alcanzó a dos de las mayores compañías tecnológicas de América Latina. Nubank llegó a retroceder 22,49% en el premercado, hasta US$11,75, mientras que Mercado Libre perdía 10,89%, hasta US$1613, según las cotizaciones relevadas durante la mañana. En el caso del banco digital, el temor apunta al encarecimiento del crédito y a un posible deterioro de la actividad económica. Para Mercado Libre, el impacto es particularmente relevante: Brasil es su principal mercado y representó en 2025 el 52,6% de sus ingresos netos e ingresos financieros, equivalentes a US$15.201 millones. Una depreciación del real reduce el valor en dólares de esa facturación y una desaceleración del consumo podría afectar sus operaciones comerciales y financieras.

Detrás de la caída aparece una apuesta que salió mal. Durante las tres semanas que separaron la primera vuelta del balotaje, buena parte de los grandes inversores había comenzado a posicionarse ante una eventual victoria de Flavio Bolsonaro. Su triunfo en la primera ronda alimentó las expectativas de un giro hacia una política fiscal más restrictiva, menores tasas de interés y un entorno más favorable para las empresas. El resultado del domingo obligó a desarmar en cuestión de horas posiciones que se habían acumulado durante casi un mes.

La magnitud de esas apuestas se refleja en lo ocurrido el 5 de octubre, un día después de la primera vuelta. Aquella jornada, el Ibovespa subió 7,7%, hasta alcanzar los 206.911 puntos, mientras que el real se apreció más de 4% frente al dólar. Los bancos fueron los grandes ganadores: BTG Pactual avanzó 22,52%; Bradesco, 13,57%; Banco do Brasil, 11%; e Itaú, 10,37%. Magazine Luiza trepó alrededor de 24% y la operadora bursátil B3 ganó cerca de 22%. En las semanas siguientes, la Bolsa consolidó buena parte de esa recuperación y los inversores extranjeros incrementaron sus posiciones en acciones brasileñas.

La segunda vuelta invirtió aquel escenario. Lula obtuvo el 51,79% de los votos válidos frente al 48,21% de Flavio Bolsonaro, un resultado que contradijo las encuestas y las expectativas predominantes entre los operadores financieros. El candidato opositor no reconoció su derrota y anunció que buscaría impugnar el resultado, lo que incorporó una nueva fuente de incertidumbre institucional. Para los mercados, el problema no es únicamente la continuidad de Lula, sino también la posibilidad de que las tensiones políticas dificulten las decisiones económicas del próximo gobierno.

JPMorgan reaccionó al resultado con una revisión de sus recomendaciones de inversión. El banco estadounidense redujo su exposición recomendada al real y a los títulos públicos brasileños, al pasar de una posición de sobreponderación a una neutral. En un análisis encabezado por Vinicius Moreira, sus estrategas señalaron que la sorpresa electoral obligaría a una revisión significativa de los precios de los activos. La entidad identificó tres factores decisivos: la reacción de la oposición, la composición del próximo equipo de gobierno y la respuesta de los mercados a las primeras señales de política económica.

El diagnóstico de JPMorgan también distingue entre sectores. Las empresas orientadas al mercado interno aparecen como las más vulnerables ante un escenario de tasas elevadas, menor crecimiento y aumento del riesgo fiscal. En cambio, las exportadoras podrían resistir mejor la turbulencia gracias a sus ingresos en dólares, que adquieren mayor valor cuando el real se deprecia. Esa diferencia ayuda a explicar por qué compañías como Vale y Embraer mostraban pérdidas considerablemente menores que las de los bancos brasileños en las primeras operaciones internacionales.

BTG Pactual planteó un escenario todavía más severo para las acciones. En un informe divulgado este lunes, el banco estimó que la victoria de Lula podría provocar una caída de alrededor del 17% del Ibovespa en las próximas semanas, hasta una zona cercana a los 170.000 puntos. El cálculo implica una pérdida de aproximadamente 35.000 puntos respecto de los niveles del cierre del viernes. Sus analistas también proyectaron una depreciación del real de entre 10% y 15%. Si ambos movimientos se materializaran, el retroceso de las acciones brasileñas medido en dólares podría acercarse al 30%.

Las advertencias ya estaban presentes antes de conocerse el resultado. Una encuesta de Citi entre 73 administradores de fondos de inversión mostró que ocho de cada diez esperaban una caída de al menos 5% del Ibovespa si Lula ganaba el balotaje. El 63% anticipaba una depreciación del real superior al 5%. Los resultados reflejaban hasta qué punto los inversores habían incorporado a sus estrategias la posibilidad de un cambio de gobierno. La sorpresa electoral no creó de la nada los temores sobre Brasil, pero aceleró de manera abrupta su traslado a los precios.

El principal interrogante económico es la trayectoria de las cuentas públicas. La deuda bruta de Brasil supera el 82% del producto bruto interno (PBI) y el gobierno deberá encontrar una fórmula para estabilizarla sin abandonar sus compromisos sociales y de inversión. El problema se agrava por el elevado peso de los gastos obligatorios y los intereses, que reducen el margen presupuestario. Los inversores temen que, sin un programa creíble de contención del gasto, el Estado deba seguir ofreciendo rendimientos elevados para financiarse, lo que terminaría afectando a toda la economía.

La depreciación del real agrega otra dificultad. Una moneda más débil encarece las importaciones y puede trasladarse a los precios internos, complicando el proceso de desinflación. En ese escenario, el Banco Central de Brasil tendría menos margen para reducir la tasa Selic, actualmente en niveles elevados. Étore Sanchez, economista jefe de Ativa Investimentos, advirtió que el dólar podría mantenerse por encima de los 5,50 reales y revisó su escenario de política monetaria: ahora prevé que la tasa de referencia permanezca en torno al 13,50% durante 2027, ante la posibilidad de que las presiones fiscales limiten nuevos recortes.

La incertidumbre también afecta a Petrobras, la petrolera controlada por el Estado, y a las compañías que dependen del consumo doméstico. En el caso de la empresa energética, los inversores observan con preocupación la posibilidad de una mayor intervención en los precios de los combustibles, las inversiones y la distribución de dividendos. En sectores como el comercio minorista y la construcción, el riesgo está asociado a un crédito más caro y a una demanda más débil. Del otro lado aparecen exportadoras de materias primas, alimentos y productos industriales, cuyos ingresos internacionales pueden ofrecer cierta protección frente a la volatilidad cambiaria.

La tensión financiera llegó incluso al financiamiento del Estado. El Tesoro brasileño canceló las subastas de títulos públicos previstas para el 27 y el 29 de octubre, una decisión que refleja la dificultad de colocar deuda en medio de movimientos extremos de precios. Los rendimientos de los bonos aumentaron y los operadores comenzaron a exigir mayores primas de riesgo. En paralelo, los analistas no descartan que el Banco Central intervenga en el mercado cambiario si la depreciación del real se vuelve desordenada, aunque una intervención de ese tipo no resolvería por sí sola las dudas fiscales de fondo.

La atención de los inversores se concentra ahora en las primeras decisiones de Lula después de su reelección. La designación del próximo ministro de Hacienda, las metas presupuestarias de 2027 y la relación con un Congreso de orientación mayoritariamente conservadora serán determinantes para evaluar si el gobierno puede reconstruir la confianza. Después de varias semanas en las que los mercados habían apostado a un cambio político, Brasil enfrenta una corrección que va más allá de una jornada bursátil: lo que está en discusión es cuánto riesgo están dispuestos a asumir los inversores para financiar al país durante los próximos cuatro años.

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