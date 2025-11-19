Echaron a una empleada de Laboratorios Roche por la causa Andis

Laboratorios Roche despidió hoy con causa a Luciana Ferrari, empleada de la compañía y una de las ejecutivas investigadas en la causa de presuntos pagos de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Ferrari, neuróloga tucumana, trabajaba en la empresa como Responsable de Acceso y es una de las personas citadas en el dictamen del fiscal Franco Picardi como partícipes del sistema de irregularidades en la adjudicación de licitaciones.

En el dictamen del fiscal aparece como uno de los nexos de las droguerías con Daniel Garbellini, uno de los funcionarios apartados del organismo e imputados en la causa, quien le habría entregado una clave y un usuario para entrar en el sistema de contrataciones y auditar las adjudicaciones de la Andis.

Según el dictamen, Ferrari “gestionaba y agrupaba tickets en el sistema integrado de información y administración de Prestaciones con Discapacidad para luego llamar a compulsas”.

Ferrari, que tenía, según los teléfonos incautados, diálogos frecuentes con Garbellini, de cuya designación en la Andis se enteró incluso varios días antes de que se hiciera oficial, habría ejercido esta función desde Laboratorios Roche, pero sin consentimiento de la propia compañía con sede en Suiza, según afirmaron a LA NACION en la empresa.

Esta situación queda expuesta en uno de los mensajes de WhatsApp del 24 de diciembre de 2024, en el que la ejecutiva saluda a Garbellini por Navidad y le dice: “Quería avisarte que cualquier cosa estoy disponible. La foto de WhatsApp de que estoy de vacaciones es sólo por Roche, para que no me jodan. Pero para ustedes estoy para lo que necesiten”.

Ferrari habría cumplido esta función gracias a sus vínculos con Pablo Atchabain, el único detenido de esta causa, lobbista de las droguerías y quien le daba órdenes a Garbellini.

Atchabain y Ferrari se conocían de Roche, donde Atchabain trabajó entre 2021 y 2023, y de la función pública, ya que ambos pasaron por la Andis durante el gobierno de Macri: Ferrari fue en esos años directora de Prestaciones Médicas del organismo.