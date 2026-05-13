“Animales con buen crecimiento”: Brangus pone el foco en la información genética rumbo a las Nacionales 2026

A pocos días de una nueva edición de las Nacionales 2026, que se realizará del 24 al 29 de mayo en la Sociedad Rural de Corrientes, en Riachuelo, desde la Asociación Argentina de Brangus destacaron el avance que viene mostrando la raza en materia genética y de selección. Según indicaron, el objetivo actual del sector apunta a desarrollar animales más funcionales, fértiles y eficientes, apoyados en herramientas como DEPs, genómica y criterios de adaptación productiva.

En ese marco, Pedro Borgatello —director de la Asociación y coordinador de la Comisión Técnica— aseguró que “el Brangus actual no es un nuevo biotipo, sino una raza con más información genética”. Además, Brangus tendrá un lugar central dentro de las pistas y las actividades técnicas, mostrando el trabajo genético que la raza viene realizando desde hace décadas y el fuerte avance en herramientas de evaluación y selección.

Borgatello, veterinario, criador, asesor y referente técnico de Brangus, no solo continúa el legado familiar iniciado por uno de los pioneros de la raza en la Argentina, sino que además forma parte del equipo que impulsa algunos de los proyectos genéticos más importantes del momento.

Oriundo de Córdoba, creció viendo cómo su padre comenzaba a cruzar Angus y Brahman en una época donde todavía no existían asesores genéticos ni herramientas objetivas de selección. “Mi padre era un práctico. No estudió, pero tenía un ojo impresionante. Fue uno de los grandes iniciadores de la raza”, contó sobre quien llegó a jurar en las Nacionales en varias oportunidades.

En la Asociación vienen impulsando distintos proyectos vinculados al mejoramiento genético Daniel Sempe

Además de llevar adelante una cabaña que produce unos 70 toros al año, el experto trabaja activamente en el desarrollo técnico de la raza. Y allí aparece uno de los conceptos que más impacto tiene: el Brangus actual no es un “nuevo biotipo”, sino un Brangus con más información.

Desde la Asociación indicaron que vienen impulsando distintos proyectos vinculados al mejoramiento genético, incorporando herramientas que permiten tomar decisiones cada vez más precisas dentro de los programas de selección.

Uno de los pilares son los DEPs (Diferencias Esperadas entre Progenies), instrumentos que permiten predecir cómo se comportarán los hijos de un reproductor en características productivas específicas.

“Los DEPs cumplen hoy un rol fundamental porque potencian el trabajo fenotípico que los criadores vienen haciendo hace muchos años. Nos aportan previsibilidad y permiten determinar con mucha más precisión cómo será la curva de crecimiento de un animal”, explicó.

Uno de los aspectos donde más viene trabajando la raza es en características vinculadas a adaptación y eficiencia Daniel Sempe

Para Borgatello, el desafío ya no pasa solamente por lograr animales pesados o “explosivos” para competir en las pistas, sino por construir rodeos eficientes y funcionales. “Necesitamos animales con buen crecimiento temprano, pero también con un amesetamiento adecuado para evitar vacas excesivamente grandes y costosas de mantener”, sostuvo.

Uno de los aspectos donde más viene trabajando la raza es en características vinculadas a adaptación y eficiencia. Actualmente Brangus ya incorpora evaluaciones relacionadas con eficiencia de conversión alimenticia (RFI), genómica y adaptación al ambiente. Además avanza en nuevos desarrollos vinculados a resistencia a garrapata y largo de pelo.

Borgatello recordó que “la raza Brangus fue pensada justamente para responder a ambientes subtropicales y tropicales”. En ese sentido, afirmó que el desafío pasa por seguir fortaleciendo esos atributos adaptativos sin resignar productividad.

Pedro Borgatello, veterinario, criador, asesor y referente técnico de Brangus Expoagro

La incorporación de genómica, que comenzó formalmente en 2019, ya cuenta con más de 8000 animales genotipados dentro de la base de datos de la raza. Según detalló el experto, esta herramienta permite refinar relaciones de parentesco y generar DEPs mucho más precisos, incluso en características complejas o costosas de medir.

Entre los avances más novedosos aparece el trabajo sobre resistencia a garrapata, una problemática sanitaria clave en muchas regiones ganaderas. “Poder trabajar con animales que naturalmente carguen menos cantidad de garrapatas permitirá reducir tratamientos sanitarios, costos y también disminuir la generación de resistencias a los productos químicos”, señaló.

Para él, el gran desafío técnico de la raza es encontrar el equilibrio entre productividad, fertilidad y adaptación. “La raza Brangus es una raza técnica, una raza compuesta que reúne lo mejor de Angus y Brahman. El objetivo final tiene que ser producir más terneros destetados por hectárea, con animales fértiles, precoces y eficientes”, resumió.

La muestra reflejará una raza técnica con foco en la rentabilidad Expoagro

Y quizás esa mirada explique también el perfil de la cabaña que conduce junto a su familia. En lugar de perseguir modas pasajeras, buscan sostener un prototipo de animal funcional, adaptable y rentable. “El desafío es criar el animal que uno tiene en mente y no distraerse por modas”, dijo.

Durante seis días, se exhibirá la mejor genética, junto con juras, remates, jornadas técnicas y una importante vidriera comercial.

En ese contexto, tendrá un rol central el trabajo de la Comisión Técnica de la raza Brangus que impulsa la Asociación Argentina de Brangus. Porque detrás de cada reproductor que pisa la pista, también existe una enorme construcción de información, selección y desarrollo genético que hoy marca el rumbo de la ganadería que viene, detallaron.

La agenda de actividades de Brangus en las Nacionales 2026 comenzará el miércoles 27 de mayo con la realización de la 20° Nacional del Ternero. A partir de las 8.30 se llevará adelante la Jura de Terneras —conjuntos, individuales y elección de Grandes Campeonas—, mientras que desde las 14 será el turno de la Jura de Terneros —conjuntos, individuales y Grandes Campeones—. Las juras estarán a cargo de Pablo Bove Itzaina.

El jueves 28 de mayo se desarrollará la 56° Gran Nacional Brangus. La jornada comenzará a las 8.30 hs con la Jura de Hembras —conjuntos, individuales y Grandes Campeonas— y continuará desde las 14.00 hs con la Jura de Machos —conjuntos, individuales y Grandes Campeones—. En esta oportunidad, el jurado será Alejandro Becerra. Además, desde las 20.30 tendrá lugar la tradicional Gran Noche Brangus, con la entrega de premios a los Grandes Campeones, cena y fiesta de cierre. El viernes 29 de mayo, desde las 13.30, se realizará la Gran Venta Nacional de reproductores, a cargo de O’Farrell Consignataria de Hacienda.