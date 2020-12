"Economía urgente": el análisis de Juan Carlos de Pablo y Claudio Zuchovicki

El análisis de Juan Carlos de Pablo y Claudio Zuchovicki 16:44

El economista Juan Carlos de Pablo y el especialista financiero Claudio Zuchovicki participaron del programa Mesa Chica, que se emite por LN +, y analizaron la coyuntura económica y el futuro de la Argentina en materia de dólar, precios e inflación.

"Los argentinos no tenemos más remedio que levantarnos todos los días porque el Producto Bruto Interno (PBI) no cae como maná del cielo. El mozo, el pizzero y el profesional tienen, además, que ver cómo se las arreglan", señaló De Pablo, al referirse al impacto de la macroeconomía en la vida cotidiana de las personas. Y, sobre esta cuestión, diferenció: "Si uno está en el sector público no te pueden echar, pero sí, bajarte el valor real de las remuneraciones. En cambio, en el ámbito privado no se sabe que va a ocurrir".

En relación a la microeconomía, De Pablo destacó que, por supuesto, hay sectores a los que les va mejor que a otros y los cuales se han favorecido, incluso en tiempos de pandemia, como quien produce barbijos o alcohol en gel. Sin embargo, advirtió: "La cosa no está en empatada porque no estamos en cero, sino para abajo".

En relación a ello, Zuchovicki alertó por la falta de abastecimiento que golpea a muchos rubros, sobre todo, al sector importador. "La tragedia en la Argentina hoy es tener una empresa que esté habilitada para operar, que tenga demanda y que no pueda entregar un producto terminado porque le falta una arandela importada de Turquía", sumó De Pablo.

En ese sentido, Zuchovicki consideró: "Lo importante es saber si voy a contar con energía, abastecimiento, y si conviene invertir en el país. Porque aunque pueda aumentar algo el consumo, sin inversión no hay salida, porque no va a haber oferta y, si esta no aumenta, se va generar una suba de precios".

Por otro lado, el especialista financiero volvió ahondar sobre una problemática que describió en su columna para LA NACION: la falta de compradores, aún cuando se evidencia una importante baja de los precios de los activos.

"El problema no es que los precios sean baratos, sino que a pesar de eso no hay comparador. Y, ¿por qué no lo hay, si es un regalo con respecto a cualquier país de la región? Quizá, en los países vecinos está la esperanza de cambio. La esperanza de que esto se pueda arreglar", consideró Zuchovicki.

"Cuando quiero vender algo y no lo puedo hacer porque nadie lo quiere comprar y, además, hay más gente que quiere salir que entrar al país, ya no se trata de un tema de precio, sino de expectativa a futuro. Eso me parece mucho más profundo", completó al respecto.

Por otro lado, si bien los dos especialistas coincidieron en que se evidencia un aumento en el valor de la soja, se mostraron cautelosos al respecto.

