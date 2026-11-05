EcoSuiza 2026: un encuentro que tendrá como premisa la competitividad empresaria

La sostenibilidad se consolidó como un factor cada vez más ligado a la competitividad empresarial. Lejos de limitarse a una declaración de principios, las compañías que miden su impacto ambiental y social e incorporan esos indicadores a la toma de decisiones logran gestionar mejor los riesgos, atraer inversiones, retener talento y fortalecer su relación con las comunidades donde operan.

Con esa premisa se realizará EcoSuiza 2026, el encuentro anual de sustentabilidad impulsado por el Comité de Medioambiente y Sustentabilidad de la Cámara de Comercio Suizo Argentina junto con la Embajada de Suiza en la Argentina, con el apoyo de Buenos Aires Ciudad. La cita será el 12 de este mes, a las 9, en el Centro Cultural Recoleta.

La jornada estará organizada en dos actividades paralelas, de las que cada asistente podrá elegir una. Por un lado, se desarrollará la charla “Impacto Medible, Futuro Sostenible”, un espacio destinado a mostrar cómo distintas empresas incorporan los criterios ESG a sus procesos productivos y a su vínculo con la comunidad. La propuesta incluirá tres paneles temáticos dedicados a eficiencia energética, organizaciones sociales y gobernanza, con foco en experiencias concretas, aprendizajes y herramientas replicables en otras organizaciones.

Participarán representantes de compañías como SMS, ABB, Holcim, Roche, Sika, HINS y Nestlé, que compartirán iniciativas y resultados alcanzados en materia de sostenibilidad. El encuentro cuenta además con el auspicio de SMS, Zurich, ABB, Holcim, Roche y Sika.

En forma simultánea se realizará el taller “Mural del Clima”, organizado por ABB. La actividad propone una dinámica colaborativa para comprender las causas y consecuencias del cambio climático y debatir posibles acciones desde el ámbito empresarial. Los cupos serán limitados.

Fundada en 1938, la Cámara de Comercio Suizo-Argentina nuclea a empresas y referentes de la comunidad económica suiza en el país. Entre sus iniciativas se destaca el concurso Acciones Positivas, que desde 2020 reconoce proyectos con impacto social y ambiental en distintas regiones de la Argentina.