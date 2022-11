El acuerdo por las cuentas de argentinos en los EE.UU. está “cerrado” y apuntan al blanqueo de Macri

escuchar

En el equipo del Ministro de Economía que conduce Sergio Massa afirman que el acuerdo para lograr un intercambio de información financiera con los Estados Unidos para cazar cuentas no declaradas de argentinos en ese país está “cerrado” -se estiman que allí hay unos US$100.000 millones-, y aseguran que se firmará dentro de los próximos 15 días con el gobierno norteamericano.

La información fue confirmada a LA NACION tanto en el Palacio de Hacienda como en la AFIP, que dirige Carlos Castagneto. “Creemos que se ha logrado un buen progreso en nuestras negociaciones con la Argentina sobre un Acuerdo Intergubernamental FATCA Modelo 1A recíproco, así como con respecto a las revisiones necesarias del documento, y esperamos firmarlo una vez que esté listo para la firma”, habían dicho desde el Departamento del Tesoro de los EE.UU. el último 27 de octubre. Esa opinión no cambió.

“Ya está cerrado”, aseguraron cerca del ministro de Economía, donde calculan que, una vez puesto en marcha este acuerdo, podrían sumar una recaudación anual extra de US$1300 millones. Algunas fuentes afirmaron que se firmará la semana que viene, mientras que otras señalaron que será en 15 días.

Pero además, las fuentes oficiales indicaron que apuntarán a quienes ingresaron en su momento al blanqueo que realizó el ex presidente Mauricio Macri en 2017. Creen que existen contribuyentes que blanquearon su patrimonio, pero que no incluyeron sus cuentas en EE.UU. La exteriorización de capitales, luego del decreto 895 que modificó la ley 27.260, sólo permitía un 1% (o $305.000) de diferencia entre los bienes declarados y no declarados una vez concluido el blanqueo. Si la AFIP encontraba más de ese porcentaje o ese monto sin declarar, se cae la operación por completo. De esta manera, el contribuyente tendría que ingresar la totalidad de los impuestos adeudados más intereses y multas.

“ Vamos por unos cuantos pedidos de detención para los que violaron el blanqueo y en los últimos tres meses desde que empezó sacaron la plata de los bancos o escondieron beneficiarios finales”, dicen.

El acuerdo bilateral de carácter de intergubernamental fue suscripto el 23 de diciembre de 2016 entre el Gobierno argentino y el de Estados Unidos. Entró en vigor el 13 de noviembre de 2017. Permite el intercambio de la información que pueda resultar de interés para la administración y la aplicación de las leyes nacionales relacionadas con todos los impuestos nacionales administrados por la AFIP, así como con los impuestos federales de los Estados Unidos. Contempla el intercambio de información con fines fiscales en sus tres modalidades: a pedido, espontáneo y automático.

Para que pueda realizarse el intercambio de información automático, las autoridades competentes deben acordar la información a intercambiar y el procedimiento del intercambio. Esto es lo que viene negociado Massa y su equipo en los últimos meses y lo que se firmaría en los próximos días, dicen. La periodicidad con la que se intercambia la información es anual. Ya tienen esta modalidad con EE.UU. Colombia y Brasil.

“Se trata de una iniciativa prioritaria para el Gobierno argentino, que demandó un proceso complejo de negociación, en el que finalmente, el trabajo técnico ha concluido, restando únicamente su suscripción por parte de las autoridades de ambos países”, decían del proceso en el Gobierno días atrás.

Sergio Massa y Carlos Castagneto, con otros funcionarios MECON

Los detalles del acuerdo

El acuerdo permitiría -anualmente, el 30 de septiembre de cada año- contar con información recabada por Estados Unidos sobre ciertas cuentas abiertas en instituciones financieras estadounidenses cuyos titulares sean residentes de la Argentina. La información que llegaría, en rigor, es la identificación del titular de la cuenta, monto bruto de intereses, dividendos y otras rentas de fuente estadounidense percibidas por residentes argentinos en cuentas estadounidenses, estimaron fuentes oficiales.

“EE.UU. ya firmó este tipo de acuerdo con 113 países y lo raro no es que lo firme con Argentina también, sino que no se haya firmado antes”, afirmó en un hilo de tuits el especialista Martín Litwak. “Solo en América latina hay IGAs ya vigentes con Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Jamaica, México, Panamá y Trinidad y Tobago”, afirmó el abogado. “Además, hay acuerdo firmado con Chile y negociaciones muy avanzadas con Haití, Nicaragua, Paraguay y Peru. Nuevamente, eso solo en América latina. Por ende, no es cierto que EE.UU. no le da información financiera a nadie”, completó.

“De firmarse un IGA, la Argentina va a recibir la siguiente información: titular de la cuenta (no beneficiario final), número de la misma y monto bruto de intereses, dividendos y otras rentas de fuente estadounidense percibidas por personas humanas con domicilio en la Argentina”, dijo el abogado especializado en planificación patrimonial y cerró: “No se firmó en el pasado por problemas técnicos de AFIP que ya no existen más. Eso allana el camino, pero tampoco implica que se vaya a firmar mañana mismo”.

Temas Comunidad de Negocios