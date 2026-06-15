Juan Carlos de Pablo, economista: “Estamos en un contexto en el que podría aparecer esa enfermedad holandesa”

El economista Juan Carlos de Pablo analizó la situación económica actual del país y consideró que la Argentina puede experimentar lo que se conoce como “enfermedad holandesa”, un fenómeno que se asocia al ingreso masivo de divisas. Según explicó, esto podría afectar la competitividad de otros sectores.

Durante una entrevista con José Del Rio en Comunidad de Negocios (LN+), De Pablo sostuvo que la discusión sobre este fenómeno cobró relevancia a partir de los cambios registrados en la estructura exportadora del país y que el crecimiento de las exportaciones energéticas y la producción agropecuaria generó una fuerte oferta de dólares.

“Estoy convencido de que lo que está pasando, con el récord de producción agrícola y la cuestión energética, se ha puesto de moda la cuestión de la enfermedad holandesa”, afirmó.

Juan Carlos de Pablo explicó por qué la economía argentina podría enfrentar una “enfermedad holandesa”

Luego explicó el origen del concepto. “Se llama así porque en la década del 60 los holandeses descubrieron gas en el Mar del Norte, que es un producto exportable, se cayó el tipo de cambio y se destrozó parte del sector industrial. Les llovieron dólares. Es el problema que tenemos en este momento”, advirtió.

De Pablo consideró que el contexto actual presenta características similares a las que dieron origen a ese fenómeno. “Evidentemente estamos en un contexto en el que podría aparecer esa enfermedad holandesa. Te aparecieron los productos energéticos. La Argentina era un país superavitario en materia energética. Gracias al kirchnerismo, nos volvimos un importador neto. Ahora, otra vez superavitario. Encima tenés 160 millones de toneladas de productos primarios. Llueven los dólares por todos lados”, sostuvo.

En ese marco, remarcó que la abundancia de divisas constituye hoy uno de los principales desafíos económicos. “En este momento, el problema es de oferta. Si el Banco Central no estuviera comprando algunos dólares...”, planteó.

Luis Caputo, ministro de Economía Rodrigo Néspolo

“Hacer política económica hoy es más difícil que hace 50 años porque las velocidades son distintas. Es lo que hay. Ahora hay un relanzamiento tras otro. El otro día, un colega me dijo que el equipo económico reflexionó y le está haciendo caso al FMI en aumentar las reservas, pero no es así. Apareció la oportunidad de la caja. Dieron vuelta la tortilla y se están preparando para 2027″, continuó.

Por otra parte, De Pablo habló sobre el concepto de “nacionalismo” y declaró: “Esto es un quilombo, pero es nuestro quilombo”. “La migración es un fenómeno minoritario y tiene que haber muchas condiciones para que eso suceda”, siguió.

El economista sugirió que la política económica del Gobierno es “equilibrio fiscal y Federico Sturzenegger” y dijo que, en ese marco, busca “darle la vuelta” a todos los temas de la agenda. A su vez, en relación a los próximos comicios presidenciales, afirmó que la probabilidad de que Milei sea reelecto “es muy alta”. “Moraleja: si usted tiene una oportunidad de negocio y está dudando, no es por el tema de la posibilidad, sino porque el costo de pifiar puede ser muy grande. No es un tema de dudas”, remarcó.

De Pablo dijo que las probabilidades de que Milei sea reelecto son "muy altas" Presidencia

La inflación y Donald Trump

Más adelante, el economista también se refirió a la evolución de la inflación y relativizó la magnitud de las cifras actuales en comparación con las registradas en años anteriores. “Comparado a lo de antes, es nada. Ahora discutimos 2,1 o 2,2. En materia de inflación, la novedad es más Estados Unidos que la Argentina”, afirmó.

También analizó la situación internacional y se refirió al acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. En ese sentido, se mostró escéptico respecto de los anuncios realizados por el presidente estadounidense Donald Trump.

“Lo quiero ver. Es muy bocón. Quiero ver cómo se firma, cuáles son las velocidades. Da la sensación de que Irán tiene menos apuro que Trump”, dijo. Además, cuestionó algunos planteos del mandatario republicano: “El Trump oral no es creíble”.