El año del fuego: no hay lugar para la tibieza

El calendario chino marca que 2026 será el Año del Caballo de Fuego: un tiempo asociado a la energía, las decisiones y la transformación. No hace falta creer en predicciones para entender el mensaje: entramos en una etapa donde el fuego impulsa o arrasa. Un momento que no admite tibiezas, donde liderar implica actuar con claridad, velocidad y dirección.

El año comienza a despedirse y, aun en un mundo líquido y desestructurado, el ejercicio de balance y proyección sigue siendo clave para alinear estrategias, equipos y escenarios. La buena noticia: la conversación empresarial volvió a centrarse en negocios y oportunidades, y no solo en supervivencia. Ese giro de mentalidad es, quizás, la señal más clara de que los primeros dos años del cambio de ciclo lograron avanzar en la normalización macro, remover distorsiones y crear un clima de acción más propicio para quienes invierten y producen en la Argentina.

Falta mucho, es evidente. Pero el puente entre estabilización y crecimiento empieza a perfilarse. Política y economía vuelven a encontrarse: la primera deja de ser un freno y comienza a jugar como aliada.

Recomposición política, cambio estructural y una apuesta al interior productivo. El Gobierno ingresa en una fase de recomposición y se anima a una transformación de fondo: menos dependencia del AMBA, más protagonismo del interior exportador. El éxito de esta estrategia dependerá de la capacidad de sostener la estabilidad económica mientras se redefine el mapa político, demográfico y productivo del país.

Los argumentos del optimismo

La magnitud del cambio de escenario ocurrido a tan solo un mes de las elecciones fue inesperada incluso para los analistas más optimistas. La novedad es el desacople entre consumo y votos: una sociedad que, después de años de estancamiento crónico, evalúa “la película” y no “la foto”.

El Gobierno obtuvo un apoyo que valida la orientación de la política económica. Eso no solo habilita el “cómo” de la próxima etapa, sino que pone en valor las palancas a favor: el respaldo de Estados Unidos, una cosecha favorable y el impacto creciente de inversiones en sectores dinámicos.

Las expectativas ajustan en tiempo real: uno de los rally bursátiles más importantes de la historia (Merval +60% en dólares), caída de 400 puntos del riesgo país, fuerte baja en tasas de interés (la caución a un día pasó de 40,5% a 22% TNA).

Hacia adelante, tres aristas de la política económica definen el ritmo del proceso: la recompra de deuda por acreedores privados (hasta US$ 20.000 millones); la reconfiguración —o no— del régimen cambiario y la velocidad con la que el Banco Central compre reservas, es decir, la remonetización de la economía.

¿Por qué es tan importante? Porque en los próximos meses la Argentina enfrenta la revisión con el FMI (diciembre) y vencimientos abultados (enero). Con el frente fiscal ordenado, la discusión se traslada al frente cambiario. Para cumplir con las metas, el BCRA debería acumular más de US$ 9000 millones y afrontar vencimientos por casi US$ 4600 millones en enero.

Mayor liquidez sin interrumpir la desinflación habilita la baja de tasas, la recuperación del crédito y, finalmente, el rebote de la actividad. Ese será, en definitiva, el principal delivery electoral hacia 2027.

Dos caras de la misma moneda

Bain & Company destaca una tendencia global: el avance de micro-fábricas en múltiples sectores, impulsadas por automatización flexible, robótica basada en IA y menores escalas de producción.

La combinación de más competencia, consumidores más segmentados y una geopolítica más conflictiva está reconfigurando las cadenas globales. Semiconductores, motocicletas, alimentos y bebidas, indumentaria: los cambios son profundos y veloces. La geoeconomía impacta ahora. Es un tiempo de redistribución de cartas donde líderes pueden perder posiciones y nuevos jugadores pueden emerger.

La Argentina debe alinear este nuevo paradigma global con su propio proceso de reordenamiento productivo: mayor apertura, menor injerencia estatal, menos regulaciones. Es, en términos schumpeterianos, un período de destrucción creativa: sectores que se reconvierten, nuevos encadenamientos que nacen, modelos de negocio que se adaptan para competir en un entorno integrado al mundo.

La integración internacional es el cambio estructural por excelencia: el que ordena al resto. A partir de allí deben diseñarse reformas regulatorias, impositivas y de competitividad que habiliten las transiciones necesarias, tanto en empresas como en empleos.

Los próximos años encuentran a la Argentina con cuatro motores potentes: energía, minería, agroindustria y servicios basados en el conocimiento.

Su dinamismo responde tanto a mejores condiciones locales (estabilización macro y el RIGI), como a transformaciones globales profundas: transición energética, relocalización de cadenas, seguridad alimentaria y energética, y demanda creciente de servicios digitales y talento hispanohablante.

Entre los cuatro, tienen el potencial de duplicar las exportaciones argentinas en diez años, aportando más de US$120.000 millones.

Los sectores que deben regenerarse

No todos parten del mismo punto ni transitan la misma velocidad. Podemos identificar tres situaciones: la construcción, con un rol renovado como habilitadora del desarrollo de sectores dinámicos. La lógica post estabilización implica que ya no se construye como reflejo de la macro, sino para generar valor económico: reducir costos logísticos y energéticos, habilitar flujos de negocio, acompañar proyectos productivos.

Los sectores de tradición sólida como alimentos, química, siderurgia, con fundamentos fuertes, pero un proceso de recuperación más gradual.

Y sectores vinculados al mercado interno: comercio, textil, electrónica, metalmecánica, turismo y servicios tradicionales. Enfrentan un período más desafiante, condicionado por crédito escaso, ingresos deprimidos y mayor competencia importada. Su recuperación dependerá del ciclo financiero y del ritmo del empleo y el consumo. Necesitarán al menos dos años más para retomar actividad robusta. La respuesta será individual: reconversión, eficiencia y especialización.

Son también sectores clave para la sostenibilidad política del programa, por su aporte al empleo y al consumo. Pero los arbitrajes que exige la transformación difícilmente ocurran de manera orgánica. Allí se juega buena parte de la gobernabilidad del proceso.

El mundo vuelve a abrir una ventana para la Argentina, quizás la más grande en décadas. Pero una ventana es solo eso: una oportunidad que puede cerrarse. El fuego acelera, ilumina y también expone. El 2026 nos encuentra en un país que empieza a transitar el puente entre estabilización y crecimiento. Es un año para definir posiciones, consolidar cambios y animarse a lo que viene. No habrá lugar para la tibieza.