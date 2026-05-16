En plena zafra, se mantiene la firmeza en el mercado de invernada

En plena zafra, el precioy del ternero sigue firme. Si bien bajó desde los 7000 pesos que valía hace un mes, para cotizar hoy a 6500, la oferta es menor a la de años anteriores y la demanda presiona porque hay pasto en los campos y la relación maíz /carne es favorable. “En los remates se ve que la oferta estacional es menor a la de años anteriores porque los criadores disponen de buenos verdeos y pasturas, y no tienen compromisos financieros inmediatos, por lo que estiran las ventas buscando recriar los terneros todo lo posible”, observa el consignatario Juan Pedro Colombo. Si bien la relación de compraventa es desfavorable para los invernadores, este factor es compensado por un costo de producción muy bajo en relación al precio de venta del ternero. Por otro lado, Colombo tiene evidencias de que estaría comenzando una incipiente retención de hembras en los campos, ya que, en los remates, la oferta de terneras es inferior a la de los machos. Este comportamiento estaría reflejando la intención de muchos productores en dejar una parte del destete para reproducción apretando la tecla de reinicio y así aprovechar el ciclo de buenos precios ganaderos que vaticinan los analistas.

En mayo, en la región pampeana, los precios corrientes del ternero mestizo de buena clase de 180 kilos oscilan de 6300 a 6500 pesos con pago a los 30 y 60 días, mientras que las hembras van de 5800 a 6000. Los novillitos recriados hasta 300-320 kilos, candidatos a ingresar a los feedlots que trabajan con novillo para exportación, cotizan entre 4800 y 5200. “Los corrales muestran bastante ocupación y se agregan muchos kilos a cada animal aprovechando la buena relación kilo de maíz/kilo de carne”, apunta Colombo. En la hacienda de cría también se nota buena demanda por vaquillonas preñadas, que van de un límite inferior de 2,5 millones de pesos hasta 3,5 millones cuando se trata de puras controladas. Las vacas usadas fluctúan de 1,8 a 2 millones de pesos y las con cría al pie valen entre 1,3 y 1,5 millones lo que pisa. “Hay demanda de vientres por parte de productores que quieren repoblar los campos luego de varios años de sequía que pulverizó stocks y hay otros empresarios que quieren incorporar la actividad ganadera al planteo productivo en función de la montaña rusa por la que transitaron los precios de los granos en los últimos años”, contrasta el consignatario.