El Banco Central amplió en US$2000 millones el repo con bancos internacionales y a un costo menor que hace seis meses

El Banco Central (BCRA) pactó hoy la ampliación en US$ 2000 millones el monto concertado en operaciones de pase pasivo (repo) con títulos Bopreal Serie 1-D con bancos internacionales para fortalecer su tenencia de reservas por la vía del endeudamiento.

Lo hizo con siete entidades (dos más que las participantes la primera vez, aunque no se conoció el detalle), a las que les abonará una tasa de interés equivalente a la tasa SOFR en dólares estadounidenses más un margen de 4,50%. Esto resulta equivalente a una tasa fija anual del 8,25%, que resulta 55 puntos básicos menor a la pactada hace un semestre.

BCRA COLOCÓ REPO POR U$S 2.000 MILLONES A SOFR USD + 4,5% (8,25%).

Se trata de un costo inferior en casi tres puntos al que, hipotéticamente, debiera pagar el país por tomar deuda voluntaria en el mercado, teniendo en cuenta su tasa de riesgo de 666 puntos, y parte de eso es porque el BCRA entregó los bonos Boperal como garantía.

El año pasado el BCRA ya había pactado por esta misma vía un crédito por US$1000 millones y usando las mismas garantías. En dicha ocasión formaron parte cinco bancos internacionales, a un plazo de 28 meses y convalidando una tasa del 8,8%, resultante de aplicarle a la tasa SOFR un spread del 4,75% (ahora fue 25 puntos básicos inferior).

Ahora los términos de amortización y repago acordados son “idénticos a la operación anterior, con vencimiento final en abril de 2027″, según detalló en el comunicado de prensa por el que hizo el anuncio.

La operación forma parte del conjunto de medidas destinadas a fortalecer las reservas internacionales por la vía básicamente del endeudamiento, ya sea por parte del Tesoro Nacional (que ya emitió el Bonte 2030 en pesos, pero suscribible sólo en dólares con ese fin, y anunció que podrá ir repitiendo esa operación a razón de US$1000 millones por mes) o del propio BCRA (vía repos), y se enmarca en la Fase 3 del programa iniciado el 11 de abril.

Esto quiere decir que se trata de reservas no propias y que se adquieren por un tiempo y a un costo determinado, ya que la decisión oficial (cuestionada por muchos analistas) es que el BCRA no intervenga en el mercado cambiario en la medida en que el precio del tipo de cambio no supere los $1428,14 y perfore los $980,1, tomando en cuenta que las bandas se actualizan al 1% por mes en forma divergente.

Esto hace que, en muchos casos, el dinero entrante (que en este caso ingresará a la tenencia del BCRA el viernes) tenga impacto apenas temporal sobre las reservas brutas o totales, algo que se comprobó a inicios de año cuando, tras subir de US$31.706 millones a US$32.903 millones en dos días, cayó hasta perforar los US$30.000 millones a fines de enero; o semanas atrás cuando, tras saltar de US$24.221 millones a US$39.291 tras ingresar los fondos vinculados al nuevo acuerdo con el FMI, esa tenencia cayó hasta los US$36.919 millones un mes y medio después.

La historia se viene repitiendo con el ingreso de los US$1000 millones que aportó -vía encajes- a las reservas hace una semana el Bonte 2030, toda vez que ese ingreso que las reimpulsó de los US$37.767 millones millones a los US$38.818 millones, ya se comenzó a diluir, como lo muestra el saldo preliminar de cierre del día informado de US$38.531 millones (US$287 millones por debajo).

Las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en 5.481 millones de dólares

Sin embargo, son ingresos que le permiten al Gobierno mostrar voluntad de acercarse a la meta de acumulación de reservas prevista en el acuerdo con el FMI, que lo conminaba a captar unos US$4400 millones hasta el fin de esta semana.

Sucede que, por caso, del ingreso pactado hoy sólo podría computar para esa meta unos US$ 500 millones, explicó en un reciente informe la consultora 1816. De allí que se especule con la posibilidad de una próxima reapertura del Bonte 2030 esta semana y hasta con la chance de que el Gobierno compre directamente dólares del mercado con ahorros en pesos provenientes del superávit o de la transferencia de utilidades que recientemente le hizo el BCRA.

De hecho, funcionarios de Economía no descartaron la chance de que el Tesoro lo haga cuando aparezcan ofertas grandes, cosa que algunos bancos parecen venir tanteando en las últimas ruedas colocando en el sistema posturas de venta desmesuradas para los niveles de negocio de la rueda, y a precios que suelen ubicarse bastante pro encima de los promedios transados, como sucedió en la de hoy.

USD mayorista operando en 1183. Un banco se pone con una orden de 500MM en torno al techo de la banda, un 20% por encima al precio operado. Sin sentido esa orden, seguramente el mismo de la vez pasada, que debe andar aburrido. Bajo volumen operado, al momento solo 249MM.

“Con el mayorista operando en $1183, un banco se pone con una orden de venta de 500 millones en torno al techo de la banda, un 20% por encima al precio operado. Sin sentido, esa orden, seguramente el mismo de la vez pasada, que debe andar aburrido”, consignaron con una imagen de las órdenes cursadas por pantalla desde Target de Mercado.