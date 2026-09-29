El Banco Central compró US$70 millones, pero se encamina a cerrar el mes con el menor saldo del año

El Banco Central (BCRA) concretó hoy la mayor compra de reservas en lo que va de septiembre, pero se encamina a cerrar el mes con el menor saldo adquirido a pesar de que la oferta de divisas se mantuvo en niveles altos.

La entidad que comanda Santiago Bausili (quien forma parte de la comitiva que acompañará al presidente Javier Milei a París) se alzó con US$70 millones, la mayor compra desde el 28 de agosto, algo que no alcanzó para frenar la tendencia a la baja que muestran en las últimas semanas las reservas internacionales, que cerraron el día en US$47.482 millones, al caer en US$494 millones.

De este modo, la tenencia bruta o total tocó su menor nivel desde inicios de julio, aunque esta vez fue afectada por pagos a organismos internacionales (unos US$140 millones entre el BID y el Club de París), además de los movimientos de encajes típicos de fin de mes que las presionan a la baja en las últimas jornadas de cada mes y hacen que se recompongan, por lo general, en las primeras del siguiente.

La mayor intervención oficial llegó en una rueda en la que el volumen operado de contado por la plaza cambiaria llegó a los US$846 millones (+25% respecto de ayer) y el billete volvió a mostrarse más ofrecido que demandado (como ya había sucedido al final de la jornada previa), lo que se reflejó en la baja de $2,50 que se anotó el dólar mayorista (segunda consecutiva), que cerró a $ 1513/1522 por unidad para compra y venta, respectivamente.

Un alivio Compumar

“La divisa abrió hoy en $1526, nivel que terminó siendo el máximo del día, y se mostró mucho más estable desde el comienzo de la rueda. Ya a partir del mediodía comenzó a cargarse fuertemente la pantalla de ofertas, lo que lo llevó a marcar un mínimo de $1521, antes de cerrar en $1.522, 0,16% por debajo del cierre anterior”, describió el operador Nicolás Merino, de ABC Mercado de Cambios.

“El BCRA se quedó con un equivalente al 8,3% del volumen operado, el mayor porcentaje del mes, y así pudo elevar a US$313 millones el saldo del mes y a US$14.408 millones el del año”, apuntó el economista Javier Giordano, de CFA.

El dato llega cuando hay coincidencia entre los analistas en que las dificultades que estaba enfrentando el BCRA para mantener un buen ritmo en la compra de reservas colaboraron para la suba abrupta que mostró la tasa de riesgo país en las últimas semanas, al saltar de 485 a 628 puntos básicos (+29,3%) en apenas once jornadas hasta ayer.

Pero no cambia el panorama aún Compumar

“Es una luz amarilla que se prendió considerando que la oferta del agro superaría este mes los US$3000 millones, lo que habla de una persistente suba de la demanda, que podría ponerle más presión al mercado en los próximos meses cuando la oferta del agro tienda a disminuir —salvo que los precios internacionales sigan subiendo—”, evaluaron por caso al respecto desde Cohen Aliados Financieros.

Es que el menor ritmo de acumulación de reservas se considera relevante de cara a los vencimientos de deuda que el Gobierno enfrenta en 2027, dada la previsión oficial que indica que le demandarían al BCRA al menos US$5000 millones con ese fin. “Y todo esto ocurre además cuando encima debieron pausar la emisión del Bonar 2029 para no validar tasas de dos dígitos”, recordó un operador.

Pese a la mayor compra del día (y de septiembre), el BCRA se encamina a cerrar mañana el mes con menor saldo de adquisiciones desde que iniciara a comienzos de año el programa de recompra de reservas.

Los US$313 millones comprados hasta hoy en el mes contrastan fuerte con los US$724 millones del mismo lapso de agosto (es decir, a falta de una rueda para cerrar el mes) y mucho más los US$2117 millones con que se había alzado a esta altura de julio, lo que explica parte del nerviosismo que empezaba a ganar al mercado.