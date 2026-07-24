El Banco Central hizo otra fuerte compra, pese a la suba del dólar: ya adquirió más de US$13.000 millones en el año

El Banco Central (BCRA) adquirió hoy otros US$345 millones para sus reservas, la mayor compra diaria desde los US$532 millones que había sumado hace diez días. De este modo, ya acumuló US$13.101 millones en lo que va del año por esta vía.

El monto adquirido sorprendió en una jornada en la que el dólar confirmó que está más demandado, lo que hizo que el tipo de cambio comercial o mayorista cerrara el día en un nuevo máximo nominal histórico de $1497, tras trepar otros $8 (+0,54%) en la rueda y $19 (+1,29%) en la semana.

Es que, al analizar los números, se observa que la entidad comandada por Santiago Bausili se habría quedado con casi el 75% de las divisas operadas al contado durante la jornada, si se tiene en cuenta que el volumen negociado informado por los operadores fue de apenas US$463,3 millones.

Ese nivel de intervención demostraría que, en este caso, fue la propia autoridad monetaria la que respaldó el movimiento del dólar, contrario al espíritu proclamado oficialmente para estas incursiones que, según se explicó, buscaban no tener incidencia —o, en todo caso, una incidencia muy baja— sobre la cotización del billete, además de acumular reservas por razones prudenciales.

Se trata, además, de un dato sugestivo en una jornada en la que el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, generó “ruido” en el mercado y cierto malestar en la propia Casa Rosada al sostener que, si bien no existe posibilidad alguna de una devaluación brusca, el dólar podría ubicarse entre $1700 y $1800 en los próximos meses.

Excelente cierre de semana para el BCRA que compra USD 345 millones, muy por encima del promedio del mes de USD 121 millones y equivalente al 74,5% del volumen operado en el MLC. Saldo del mes asciende a USD 1.936 millones mientras que el del año es de USD 13.101 millones pic.twitter.com/g4KCAW0rIq — Javier Giordano, CFA (@javier_giordano) July 24, 2026

Sin embargo, a partir de consultas realizadas a operadores y fuentes oficiales, LA NACION pudo establecer que parte de la compra oficial estuvo vinculada a una operación en bloque relacionada con la liquidación de una colocación de deuda externa, aunque no hay coincidencia sobre si se trató de una emisión corporativa o de un Estado provincial.

“Excelente cierre de semana para el BCRA, que compra US$ 345 millones, muy por encima del promedio de US$121 millones del mes”, valoró el economista Javier Giordano, de CFA, que sabe de la necesidad que existe de que la entidad rearme una posición propia importante de cara a los desafíos de un 2027 electoral.

“El dólar ya abrió el día en alza en un contexto de mercados globales nuevamente enrarecido. De hecho, inició las operaciones $8 por encima del cierre anterior, en $1497, aunque luego, con un volumen reducido, logró descomprimir hasta la zona de $1493 antes de seguir bajando y tocar los $1490. Pero en la última media hora de operaciones la demanda recuperó protagonismo y el tipo de cambio rebotó hasta cerrar en $1497, su máximo nivel del año, que además había sido el punto de partida de la rueda”, explicó Nicolás Merino, de ABC Mercado de Cambios.

Lo concreto es que, de este modo, “el tipo de cambio mayorista subió $19 en la semana, en claro contraste con la caída de $10 registrada en la anterior, y anotó su mayor avance semanal desde la que finalizó el 19 de junio, hace algo más de un mes", hizo notar, a su vez, el operador Gustavo Quintana, de PR Cambios.

Por lo pronto, gracias al ingreso de divisas por las compras oficiales y a revalorizaciones contables cercanas a los US$50 millones, las reservas brutas del BCRA aumentaron en el día US$499 millones, lo que les permitió volver a superar la cota de los US$49.000 millones (cerraron en US$49.183 millones) y quedar a solo US$352 millones del máximo alcanzado el pasado 7 de julio, último día hábil antes del pago de servicios a los bonistas de la deuda.