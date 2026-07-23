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Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este jueves 23 de julio

La divisa oficial cerró ayer a $1505 para la venta; el dólar blue cotizó a $1555 para esa operación

A cuánto está el dólar hoy (imagen ilustrativa creada con IA)
A cuánto está el dólar hoy (imagen ilustrativa creada con IA)

Cotización del dólar de hoy

El dólar minorista cerró su cotización de este miércoles 22 de julio a $1505 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1555 para la misma operación.

Las exportaciones crecieron 24% en el primer semestre y acumularon casi US$50.000 millones

Paula Urien
Paula Urien

Mientras que las ventas al exterior siguen en ascenso, las importaciones todavía no recuperan peso. El superávit comercial sumó US$13.923 millones entre enero y junio, cinco veces superior al registrado en igual período de 2025.

A cuánto cerró el dólar oficial el miércoles 22 de julio

En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización a $1505 para la venta.

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