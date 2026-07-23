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Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este jueves 23 de julio
La divisa oficial cerró ayer a $1505 para la venta; el dólar blue cotizó a $1555 para esa operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1455,00Venta$1505,00
Dólar blue
Compra$1508,35Venta$1555,00
Dólar tarjeta
Venta$1956,50
Dólar CCL
Venta$1568,25
Dólar MEP
Venta$1510,96
Dólar mayorista
Venta$1483,00
Euro
Compra$1680,00Venta$1740,00
Ver dólar oficial histórico
Información de
El dólar minorista cerró su cotización de este miércoles 22 de julio a $1505 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1555 para la misma operación.
Las exportaciones crecieron 24% en el primer semestre y acumularon casi US$50.000 millones
Mientras que las ventas al exterior siguen en ascenso, las importaciones todavía no recuperan peso. El superávit comercial sumó US$13.923 millones entre enero y junio, cinco veces superior al registrado en igual período de 2025.
A cuánto cerró el dólar oficial el miércoles 22 de julio
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización a $1505 para la venta.
LA NACION
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