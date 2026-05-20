El Banco Central hizo su segunda mayor compra de reservas del año

El Banco Central (BCRA) se quedó hoy con US$328 millones por sus intervenciones sobre la plaza cambiaria local, en lo que implica su segunda mejor compra del año y la más importante en términos porcentuales, ya que absorbió casi 70% de los US$482 millones operados en la jornada.

La cifra fue incluso destacada por el presidente Javier Milei, quien acompañó el mensaje que diariamente publica la entidad en la red X —con el resultado de sus intervenciones, el nivel de reservas y otras variables— con una frase alusiva: “Este dato es muy fuerte...”.

La celebración llegó luego de que también destacara el récord de exportaciones de bienes registrado en abril, que subieron 33% interanual.

ESTE DATO ES MUY FUERTE... https://t.co/OKUNQmdbL1 — Javier Milei (@JMilei) May 20, 2026

Esta adquisición -que se ubica sólo detrás de los US$458 millones que sumara el 10 de abril por esta vía- certificó además que comenzó a acelerarse la liquidación de la cosecha gruesa. Y le permite al BCRA acumular ya en lo que va del mes un saldo comprador de US$1551 millones. En el año, tras 91 ruedas favorables, ese total asciende a US$8702 millones.

Según sus previsiones, el organismo debería adquirir este año entre US$10.000 millones y US$17.000 millones, de los cuales unos US$8000 millones tendrían que quedar en su poder para reforzar las reservas netas, tal como establece el acuerdo vigente con el FMI tras la última revisión.

Las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en 2.289 millones de dólares



Atención ⚠️ El lunes el Tesoro le compró aprox 1.730M de dólares al BCRA, razón por la cual las Super Netas caen en esa magnitudhttps://t.co/0eVheGDsxh pic.twitter.com/RKoahWp4xx — Federico Machado (@fede_machado_b) May 20, 2026

Esa tenencia propia, empero, registró el pasado lunes un retroceso ya que el Tesoro Nacional (no se sabe si usando parte de las utilidades que le giró el BCRA o del ahorro que tenía acumulado en pesos) le compró unos US$1730 millones -presumiblemente- con vistas al pago de deuda a los bonistas previsto para el 9 de julio.

En una reciente conferencia, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que la posibilidad de alcanzar la meta máxima depende de una reactivación en la demanda de pesos, tras reconocer que esta evolución viene “demorada”.

Milei y Georgieva en la sede del FMI Presidencia de la Nación

Gracias a este ingreso, las reservas internacionales —que se preparan para recibir en los próximos días el desembolso pendiente de US$1000 millones del Fondo— cerraron la jornada en US$46.583 millones, unos US$393 millones por encima del nivel previo, según el dato preliminar de la entidad.

De concretarse ese desembolso en las próximas horas, las reservas quedarían en condiciones de superar los US$47.000 millones y marcar un nuevo máximo durante la actual administración.

La mayor compra del mes se produjo además en una rueda en la que el dólar volvió a operar “con marcada estabilidad y escasa variación de precios”, coincidieron en señalar operadores del mercado.

“En una jornada nuevamente acotada en volatilidad, el mercado operó dentro de un rango de $1397, que terminó siendo el mínimo intradiario, y un máximo de $1402. Finalmente, el mayorista repitió el cierre del lunes y quedó para la venta en $1397, sosteniendo así la estabilidad observada en las últimas ruedas, aun con un volumen que cayó cerca de 15% respecto de ayer”, señalaron desde ABC Mercado de Cambios.

🏦 ARG - BCRA - BANDAS CAMBIARIAS



⬆️$ 1.740,36

⬇️$ 800,65 pic.twitter.com/w5mI45vXZl — Falabella & Corsi Inversora S.A. (@FalabellaCorsi) May 20, 2026

De este modo, el tipo de cambio oficial se mantuvo lejos del techo y del piso del esquema de bandas cambiarias, establecido hace 13 meses, cuyo límite inferior para la jornada —hoy meramente estadístico, dado que el BCRA compra reservas aun sin alcanzar ese nivel— se ubicó en $800,65, mientras que el superior fue de $1740,36. Así, el dólar mayorista cerró 24,5% por debajo del techo de la banda.

En las actuales condiciones, gracias a la estabilidad del tipo de cambio, las mencionadas bandas fueron perdiendo relevancia, una situación que el Gobierno interpreta como deseable para ilusionarse con un sendero hacia una futura liberalización del dólar.