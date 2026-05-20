Las elecciones de 2027, hoy, ¿a quiénes desvelan?

La Argentina tiene un régimen político-institucional presidencialista, como Brasil y Estados Unidos. En el referido régimen las autoridades son elegidas por períodos fijos. Gran Bretaña, Israel y Japón se manejan con regímenes parlamentarios, donde las autoridades se eligen por períodos máximos, pero pueden ser destituidas vía lo que se denomina un voto de censura o de desconfianza. Desde hace semanas, la permanencia en su cargo del primer ministro inglés parece pender de un hilo.

Esto implica que en nuestro país, en el plano político, hablamos todos los días, casi todo el día; pero “la hora de la verdad”, esto es el veredicto de las urnas, recién ocurrirá a mediados de 2027, con la integración de las listas de candidatos, y en octubre de dicho año con la elección propiamente dicha.

Para que Javier Gerardo Milei no presida la Argentina hasta el 10 de diciembre de 2027 tiene que renunciar, infartarse, morir en un atentado o como consecuencia de un juicio político. Ninguna de estas eventualidades constituye hoy una buena base decisoria.

¿Por qué me ocupo de todo esto, que seguramente a más de un lector de estas líneas le parece casi ofensivo, por lo trivial? Por la frecuencia con la cual se lo ignora en los planteos periodísticos y, peor aún, en los seudoanálisis de los especialistas.

Midan las imágenes todo lo que quieran; entrevisten a quienes madrugan para concurrir a sus trabajos, preguntándoles cómo la están pasando, o transmitan minuto a minuto el caso Adorni. La conexión entre cada una de estas realidades, que no son las únicas, y el resultado electoral de 2027 es apenas un imaginativo entretenimiento mental.

Los políticos ya están en modo electoral porque ese es su trabajo. La pregunta es si usted conoce a alguna persona que se esté perdiendo el buen negocio que tiene delante de sí, en el nombre de la pelea a fondo entre el Presidente y buena parte de los periodistas, o la probabilidad de que a partir del 11 de diciembre de 2027 un populista se siente en el sillón de Rivadavia. Yo no.

Para las elecciones de 2027 no falta algo más de un año, faltan SIGLOS. Particularmente para aquellos que peleamos la vida día a día, que somos la mayoría. Dije “somos”, porque soy uno de ellos. Todavía no sé qué va a ocurrir la semana que viene y pretenden que clarifique las consecuencias del resultado electoral de 2027. Chistes, por favor.