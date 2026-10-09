El Banco Central vuelve a acelerar la compra de reservas

El Banco Central (BCRA) aprovechó la menor presión compradora sobre el dólar en lo que va del mes —cuya cotización cerró hoy su segunda semana en retroceso, pese a un leve rebote en la jornada— para volver a acelerar las compras de reservas, tras cerrar septiembre con la menor acumulación mensual del año.

El saldo informado del día

La entidad sumó hoy, mediante intervenciones en el mercado, otros US$69 millones a sus reservas, un monto equivalente al 10,5% del volumen operado en la jornada. De esta manera, elevó a US$340 millones el total adquirido en las siete ruedas de octubre.

Se trata de casi el triple de los US$112 millones que había comprado en el mismo lapso de septiembre. Además, el volumen operado en ese período se redujo un 20%: pasó de US$4557 millones a US$3643 millones al comparar ambos comienzos de mes.

Y representa, además, el 71,8% del total de US$473 millones que había logrado adquirir durante todo el mes pasado. De este modo, con comprar apenas unos US$2 millones por rueda en lo que resta de octubre, podría exhibir un saldo similar o algo mayor que el mes pasado.

Recompras en alza

“La explicación del diferencial de compras parece estar en la conducta de la demanda”, coincidieron en señalar operadores del mercado consultados por LA NACION. Sin embargo, algunos vinculan el resultado con una recomendación que habría dejado trascender la última misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que visitó el país para revisar el cumplimiento de las metas, luego de conocer la decisión del Gobierno de dejar en pausa la emisión del Bonar 2029 (AO29) para evitar convalidar tasas de dos dígitos.

“El resultado electoral del fin de semana pasado en Brasil parece haber colaborado, al ayudar a revaluar el real, devolverle algo de competitividad al peso y, a la vez, quitarle presión a nuestra tasa de riesgo país”, señaló otro operador.

En el mercado también circula la versión de que el FMI habría formulado una recomendación puntual para acelerar la acumulación de reservas. Esa hipótesis coincide con el cambio de actitud que mostró el BCRA. “Tras comprar menos de US$10 millones durante varias jornadas de septiembre, pasó a adquirir US$230 millones en las últimas dos ruedas de ese mes, los días posteriores al cierre de esa visita”, hizo notar uno de los consultados.

“Finanzas no ofrece el AO29 desde agosto (N. de la R.: tampoco lo incluyó en la próxima licitación, prevista para la semana que viene), cuando todavía tiene un remanente de unos US$800 millones por colocar. La razón sería evitar convalidar tasas del 12%, que contrastan mucho con las del 8,3% al 8,7% de las emisiones anteriores. Frente a esto, una alternativa es que el BCRA aumente las compras de reservas para poder vendérselas al Tesoro (necesitaría comprar en total US$10.700 millones; faltarían US$2900 millones si destina todo el excedente actual)”, explica al respecto un informe de Invertir en Bolsa (IEB) remitido a sus inversores.

La oferta esperada..

El informe destaca que esa posibilidad no es descartable, sin que necesariamente implique sumar presiones sobre el tipo de cambio, debido a la oferta de divisas esperada para el cuarto trimestre, estimada en US$13.600 millones: US$9000 millones por la liquidación del agro y US$4600 millones correspondientes a obligaciones negociables (ON) y emisiones subsoberanas pendientes de liquidación.

Además, el Tesoro Nacional cuenta con unos $8 billones depositados en el BCRA, que podría utilizar para comprarle las divisas que necesite.

Lo concreto es que hoy la autoridad monetaria volvió a mostrarse más activa en sus intervenciones en el mercado local, aun cuando el dólar estuvo algo más demandado. Esa dinámica contribuyó a que el tipo de cambio mayorista cerrara a $1508/$1517 por unidad, $1,50 por encima del cierre de ayer, señaló el operador Gustavo Quintana, de PR Mercados.

“El dólar abrió a $1517, levemente por encima del cierre anterior, de $1515,50. Si bien marcó un mínimo intradiario de $1514 por una mayor presión vendedora a media rueda, terminó rebotando al final para quedar al mismo nivel de apertura”, coincidió Nicolás Merino, de ABC Cambios.

Dólar otra vez más ofertado que demandado LM Otero - AP

Las mayores compras ya le permiten al BCRA exhibir un saldo acumulado cercano a los US$15.000 millones en el año. En concreto, las adquisiciones sumaban US$14.908 millones hasta hoy, un monto apenas un 13,5% inferior a la aspiración máxima de comprar US$17.000 millones durante todo 2026, contemplada en sus proyecciones.