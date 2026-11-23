Los gestores de fondos de capital de riesgo, private equity y administración patrimonial dejaron un mensaje para el Gobierno : la disciplina fiscal y el freno a la inflación evitaron el colapso, pero no garantizan inversiones duraderas.

En el auditorio del Museo Malba, durante el RepensAR Summit —el foro central de la Argentina Capital Week—, su debate interno viró hacia un reclamo sobre las reformas institucionales y regulatorias que faltan para que el capital no solo ingrese al país, sino que decida quedarse a largo plazo.

“No conseguimos atraer capital y no va a ser suficiente con la estabilidad macroeconómica”, sentenció Francisco Sosa del Valle, cofundador del evento y CEO de Bunker Invest, en la apertura. En diálogo con LA NACION, agregó: “La Argentina ha hecho un gran plan de estabilidad, es indiscutible. Lo que hay que empezar a discutir es cómo crecer. Del lado del financiamiento decimos: para crecer necesitás invertir, y los pilares innegociables son estabilidad macroeconómica, reglas claras e instituciones firmes”.

El foro empresarial RepensAR Summit 2026 en el museo Malba Gentileza

Ramiro Juliá, coorganizador de la jornada y CEO de Americas Capital Investments, complementó: “Hasta hace poco, la pregunta recurrente en privado era si la Argentina estaba lista para recibir capital y la respuesta solía ser ‘no’. Hoy fue otra: ¿qué estamos haciendo para que la Argentina reciba capital y se quiera quedar? Hay una evolución hacia conversaciones propositivas y no de diagnóstico”.

Sosa del Valle remarcó: “Este no es un foro de diagnóstico porque los problemas están claros: hace falta una reforma tributaria, una laboral, una previsional y una del sistema de salud. Lo que planteamos es poner el ojo a 20 o 25 años y acordar qué hacemos hoy para sostener el rumbo”.

Salir del “cabotaje”

Hernán Kazah, cofundador y socio director de Kaszek, el mayor fondo de venture capital de América Latina, explicó que la innovación tecnológica pide horizontes de 12 a 16 años por fondo antes de alcanzar la liquidez, por lo que la volatilidad cotidiana distorsiona la toma de decisiones.

Hernán Kazah: "Somos de mirar demasiado la coyuntura y nos perdemos en discusiones secundarias"

“A veces somos de mirar demasiado la coyuntura, demasiado el cabotaje, y nos perdemos en discusiones secundarias cuando lo verdaderamente importante es el mundo y qué lugar queremos tener ahí”, advirtió. Y apuntó a la necesidad de construir previsibilidad: “No es que porque la Argentina tiene recursos automáticamente lo lográs: si no los rodeás de profesionalismo, consistencia y trabajo, no lográs nada”.

En ese sentido, Kazah unió ese reclamo con la oportunidad que representa la inteligencia artificial: “Al final del día, la materia prima de la IA es energía y chips. La Argentina está súper bien posicionada, pero necesitamos que alguien nos confíe los chips y el capital en inversiones multimillonarias; para eso hace falta un contexto regulatorio estable que convenza a los inversores de poner fondos a 10 o 20 años”.

Alarma por el talento

Con esa intención de desacople del péndulo político, Nicolás Tognalli, fundador y managing partner de Cites VC (el fondo de deep tech impulsado por el Grupo Sancor Seguros), ratificó a LA NACION que los vehículos de base científica operan con un horizonte de 10 a 12 años: “Los ciclos económicos y políticos los pasamos un poquito por arriba; un fondo de venture capital apunta a retornos con una tasa interna (TIR) superior al 30% o 35% anual, por lo que una suba o baja de tasas de interés de corto plazo debiera ser inocua”.

Nicolás Tognalli: "Regenerar talento en el largo plazo es más desafiante de lo que nos gustaría" irene carrion

Tognalli, que a fines de 2025 cerró su segundo fondo por US$25 millones con el 40% del portafolio ya comprometido, detalló que invierten en desarrollos que van desde fármacos en fase clínica 2 hasta robótica para minería, mejoramiento genético vegetal y modelos de lenguaje para datos corporativos. Para el físico, el conocimiento es “la cuarta turbina” de la economía argentina.

Sin embargo, el exinvestigador del Conicet advirtió por los resultados de las pruebas PISA. “Lo que hoy podemos invertir en ciencia y tecnología es posible porque hubo décadas de inversión acumulada. Pero la educación primaria y secundaria se ha venido dejando de costado. Por eso, el panorama para regenerar ese talento en el largo plazo es bastante más desafiante de lo que nos gustaría”.

De exportar a procesar

Bajo la mirada del private equity internacional, Alberto Echegaray Guevara, fundador de Newton Capital —fondo con posiciones en gigantes tecnológicos como SpaceX y OpenAI—, planteó que el capital global reclama pasar de la extracción de los recursos naturales a la captura de valor agregado a través de la tecnología.

Alberto Echegaray Guevara: "La oportunidad para la Argentina es enorme, pero requiere tecnología y marcos de negocio claros"

“Si tenés gas a bajo costo y en lugar de ventearlo lo convertís en procesamiento de datos para data centers, hacés lo mismo que transformar la soja en aceite: multiplicás por cinco la ganancia”, graficó. El inversor describió que esa lógica de automatización con maquinaria también se trasladará al agro y a la minería.

Asimismo, recordó que la demanda energética de la tecnología es tan alta que su fondo ingresó en Helion Energy (fusión nuclear): “Se relaciona directamente la energía con el poder de cómputo. El mundo avanza hacia empresas de una o dos personas con facturaciones multimillonarias y talento hiperconcentrado; la oportunidad para la Argentina es enorme, pero requiere tecnología y marcos de negocio claros”.

“Una jaula con la puerta abierta”

Gonzalo Tanoira, director de Quilvest Capital Partners, vicepresidente de San Miguel y extitular de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) evocó la reciente visita del Papa León XIV al país para reflexionar sobre la responsabilidad ética del empresariado.

“Así como hay niveles de pobreza intolerables, también hay niveles de riqueza intolerables en un mundo cada vez más desigual. Al empresariado le cabe preguntarse en qué cosas podemos mejorar”, sostuvo.

Gonzalo Tanoira: "Hay niveles de riqueza intolerables en un mundo cada vez más desigual"

Además, el empresario sintetizó la condición indispensable para que el capital no huya: “Hacen falta reglas claras, representación formal y consejos de gobernanza. Como siempre decimos, tiene que ser una jaula con la puerta abierta: el capital solo se queda donde tiene la libertad para irse y, al mismo tiempo, los incentivos y las garantías para querer permanecer”.