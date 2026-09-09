El Banco Ciudad reúne a referentes del mundo pyme en un evento en La Rural

El Banco Ciudad llevará a cabo una nueva edición de Nodo PyMEs el próximo miércoles 16 de septiembre en el Salón Central de La Rural. Se trata de un encuentro concebido para conectar a directivos, dueños y emprendedores con soluciones aplicadas para sus negocios.

La jornada, que se extenderá entre las 14 y las 19.30, tendrá disertaciones en formato de charla TED, conferencias, consultorios técnicos de casos reales y un cóctel final orientado a la generación de vínculos comerciales.

Los interesados deben inscribirse previamente a través del Instituto Pyme en la web del Banco Ciudad.

La apertura tendrá como anfitrión a Guillermo Laje, presidente del Banco Ciudad. El check-in estará encabezado por Melina Jajamovick, speaker internacional y de TEDx. Más tarde, habrá una entrevista a Bruno Folino, gerente general de la entidad bancaria.

En las charlas estará Jonatan Loidi, CEO del Grupo SET, para analizar los desafíos de las pequeñas y medianas empresas. Además, Daniel Jejcic, CEO & Founder de Avenida+, junto a Hernán Litvac, Co-Founder de Icomm, darán la disertación “IA, claves para entender, decidir y actuar”.

En los consultorios se trabajarán casos reales, con la asistencia de especialistas en diversos rubros: Empresa familiar (Ezequiel Yemal), Finanzas (Leandro Falvo y Gabriel Messuti), Bienestar (Verónica Dobronich), IA (Leo Vazquez), Personas (Silvana Mondino) y Estrategia (Raúl Belmonte y Yésica Zarate).

Allí, los asistentes podrán intercambiar consultas puntuales sobre sus propios modelos de negocio. A modo de cierre del evento empresarial, la jornada culminará con un espacio de networking.