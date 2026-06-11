El Banco Mundial recortó las previsiones de crecimiento de la economía argentina para este año y el próximo

WASHINGTON.- El Banco Mundial (BM) recortó en 0,4 puntos las previsiones de crecimiento de la economía argentina este año, a 3,6%, y en 0,3 puntos para 2027, a 3,7%. La entidad lanzó esas estimaciones en su informe “Perspectivas económicas mundiales” presentado este jueves, en un escenario que refleja el amplio impacto del conflicto en Medio Oriente e incluye proyecciones menos optimistas que en el reporte anterior, publicado en enero pasado. Las cifras están por encima de las estimaciones globales y regionales.

Las nuevas previsiones a la baja del BM para la el país se producen en un contexto global marcado por el golpe que significó para la economía mundial la guerra en Medio Oriente, que estalló el 28 de febrero pasado con el operativo militar conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y que derivó en el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

El organismo multilateral, con sede en Washington, pronosticó además una expansión de 3,5% de la economía argentina en 2028, el año posterior a las elecciones presidenciales de 2027.

Javier Milei y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en la sede del organismo en Washington, 21 de febrero 2025. Presidencia

“El crecimiento se consolidó a principios de 2026 en varias economías sudamericanas, reflejando en parte el efecto de arrastre positivo de finales de 2025, aunque se moderó en el caso argentino en un contexto de condiciones monetarias aún restrictivas“, señaló el reporte en el apartado sobre América Latina.

“Entre los exportadores netos de energía, los precios más elevados de la energía respaldarán los ingresos por exportaciones y los saldos externos. En la Argentina, se prevé que el crecimiento se mantenga relativamente sólido y prácticamente estable —en un 3,6% durante el período 2026-2028—, impulsado por las exportaciones, pero limitado por políticas monetarias y fiscales internas restrictivas", añadió el informe del BM, que lidera Ajay Banga.

Las previsiones del BM están en línea con la última estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicada en abril, que recortó en medio punto la proyección de crecimiento para la Argentina para este año, al bajarla al 3,5% desde el 4% del informe de enero (también por encima del promedio regional y global).

Respecto a la economía global, el BM pe prevé que el crecimiento se sitúe en 2,5% en 2026 (un recorte de 0,1 puntos), la tasa más baja desde la pandemia del Covid-19, “tras haberse revisado a la baja las proyecciones de dos tercios de los países desde enero”.

“Las economías en desarrollo soportan una parte desproporcionada de la desaceleración, con un crecimiento del 3,6% este año, su nivel más bajo desde la pandemia”, añadió el informe, que hizo hincapié en el “gran shock” que significó el conflicto en Medio Oriente.

“Provocó fuertes alzas en los precios de la energía y nuevas presiones inflacionistas, además de alimentar las expectativas de una política monetaria más restrictiva”, explicó.

En tanto, las nuevas previsiones del BM para América Latina y el Caribe estiman un crecimiento de 2,2% este año (recorte de 0,1 puntos), de 2,5% el próximo (-0,1 puntos) y de 2,6% en 2028.

La desaceleración regional en 2026 refleja “una demanda interna aún débil y un crecimiento mundial más moderado”, y luego “se fortalecerá gradualmente durante el período 2027-2028 hasta alcanzar un promedio del 2,5%, a medida que se flexibiliza la política monetaria y mejoran las condiciones globales”, apuntó el informe.

Barcos frente a las costas de la localidad iraní de Bandar Abbas, en el estrecho de Ormuz. AMIRHOSSEIN KHORGOOEI - ISNA

El reporte del BM señaló también que las condiciones económicas en América Latina y el Caribe este año “se vieron condicionadas por el conflicto en Medio Oriente y aumentaron la incertidumbre global”.

"Los precios mundiales de la energía, más elevados y volátiles, impulsaron la inflación en algunos casos, dando lugar a políticas monetarias más restrictivas", añadió respecto a la región.

La desaceleración a corto plazo en América Latina responde a una menor fortaleza del consumo privado y de las exportaciones, y se prevé que la inversión impulse la recuperación a mediano plazo, a medida que cobre fuerza la flexibilización monetaria y disminuya la incertidumbre comercial, señaló el BM.

Brasil y México, las dos mayores economías latinoamericanas, quedaron por debajo de las previsiones de crecimiento de la economía local reportadas por el BM. Se prevé que la actividad en el gigante sudamericano se expanda 1,9% este año (recorte de 0,1 puntos respecto a la anterior previsión) y 2% el próximo (-0,3 puntos).

En tanto, la proyección para México de este año se mantuvo estable (1,3% de crecimiento) y se recortó a 1,7% en 2027 (leve recorte de 0,1 puntos).

El puerto de Santos, el mayor de América Latina. NELSON ALMEIDA - AFP

De acuerdo a las previsiones de crecimiento para este año en la región, el crecimiento esperado en la economía argentina solo será superado por Guyana (16,3%), Paraguay (4,4%), Surinam (4%), Panamá (3,9%) y Guatemala (3,7%).