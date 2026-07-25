Ideas para ejecutivos que todavía creen que leer no es una pérdida de tiempo

El invierno tiene algo generoso: nos da una coartada. Hace frío, oscurece temprano, salir cuesta más y hasta la agenda más despiadada parece permitir una pausa. Para el mundo ejecutivo, acostumbrado a reuniones que podrían haber sido un mail y presentaciones donde la palabra “transformación” aparece más que las ideas, esta época ofrece una oportunidad: leer algo más estimulante que los KPIs. Porque un profesional no vive solamente dentro del Excel, aunque a veces el Excel intente convencerlo de lo contrario.

Para empezar por el país, Operación: Argentina. De la ilusión a la casta, diálogos sobre cuatro décadas de democracia, de Andrés Malamud y Astrid Pikielny (Planeta), es un libro imprescindible para entender cómo la democracia argentina pasó de la esperanza inaugural de 1983 al desencanto contemporáneo que permitió la emergencia de Javier Milei. A través de un diálogo ágil y filoso, Pikielny y Malamud recorren a Alfonsín, Menem, el kirchnerismo, Macri, las crisis recurrentes y el volcán Milei. El lector se lleva una brújula para leer el presente sin caer en el griterío de la coyuntura: Milei no aparece como accidente, sino como síntoma de una crisis larga de representación, frustración económica y agotamiento político. La gran pregunta queda servida: ¿será otro movimiento del péndulo argentino o el punto de inflexión de una nueva etapa?

En "Enseñar. El ABC de la alfabetización", el profesor y neurocientífico Andrés Rieznik revela una verdad triste para el país: en buena parte del sistema argentino se enseña a leer y escribir con métodos que la ciencia ya refutó Francisco Cali Photopremier

Del país pasamos a una de sus heridas más profundas: la educación. Enseñar. El ABC de la alfabetización, del profesor y neurocientífico Andrés Rieznik (Ediciones B), revela una verdad triste para el país: en buena parte del sistema argentino se enseña a leer y escribir con métodos que la ciencia ya refutó. No por falta de compromiso docente, sino porque muchas didácticas disponibles en profesorados y universidades atrasan décadas. Rieznik propone alfabetizar basándonos en lo que hoy sabemos sobre cómo aprende el cerebro humano. Es una lectura importante para empresarios y directivos porque no hay futuro productivo ni innovación si fallamos en lo más básico: que los chicos aprendan a leer, comprender y pensar.

En un registro más sensorial, Para comerte mejor, de Mara Galmarini (Siglo XXI), propone un recorrido por los sentidos y su rol en nuestra relación con la comida y la bebida. El gusto, el olfato capaz de llevarnos de golpe a la infancia y otros sistemas menos populares, como el trigeminal que se activa con el chimichurri, tienen aquí su capítulo. Galmarini explica por qué nos gusta lo que nos gusta y hasta por qué el mate con bizcochitos parece haber nacido para una tarde de invierno. El lector se lleva una idea simple: la relación con la comida no es solo nutricional ni depende únicamente de la voluntad. Genes, entorno, memoria, cultura y sentidos moldean nuestras preferencias. Y para los ejecutivos mal dormidos y mal comidos que quieren atragantarse en 20 minutos para seguir con el trabajo, este libro puede ayudarlos a digerir mejor.

Ya en el mundo de las organizaciones, El futuro de las pymes, de Damián Di Pace (Empresa Activa), es una guía estratégica para empresarios pyme, comerciantes, prestadores de servicios y emprendedores que deben tomar decisiones en un contexto de disrupción tecnológica, cambios de consumo y aceleración digital. Di Pace trabaja una idea potente: en el escenario actual, cambiar puede ser más valioso que crecer. El libro aborda inteligencia artificial, economía del dato, automatización, liderazgo generacional, productividad, transformación digital y nuevos modelos de negocio, con herramientas concretas y más de 500 casos reales. En la Argentina, donde muchas veces la pyme vive entre el talento heroico y la presión fiscal, un libro así ayuda a salir del modo supervivencia.

Tomás Chamorro Premuzic ofrece una mirada lúcida sobre lo que la IA ya está haciendo con nosotros: cómo modifica nuestra atención, paciencia, sesgos, narcisismo digital, previsibilidad y curiosidad.

Yo, humano. Inteligencia artificial y la búsqueda para recuperar lo que nos hace humanos, de Tomás Chamorro-Premuzic, publicado en español por Ediciones Granica, inaugura la nueva colección Fronteras del Management, de la que este libro es el primer título. No es otro texto más sobre la inteligencia artificial como promesa tecnológica o amenaza futurista, sino una mirada lúcida sobre lo que la IA ya está haciendo con nosotros: cómo modifica nuestra atención, paciencia, sesgos, narcisismo digital, previsibilidad y curiosidad. Chamorro-Premuzic desplaza la pregunta clásica —qué hará la inteligencia artificial con el trabajo— hacia una más inquietante: qué está haciendo la IA con nuestra manera de ser humanos. Si las máquinas aprenden a parecérsenos, ¿qué vamos a hacer nosotros para no volvernos más automáticos? Un libro imprescindible para directivos inseguros sobre su propio futuro.

Si la IA nos obliga a pensar cómo trabajamos, Vender o desaparecer, de Jonatan Loidi (Errepar), nos recuerda algo más brutal: sin clientes, no hay empresa. Loidi parte de una afirmación que nos hace pensar: muchas empresas no desaparecen por falta de talento, esfuerzo o producto; desaparecen porque dejaron de vender. En mercados más competitivos, con clientes más informados y tecnología cambiando las reglas, vender dejó de ser una habilidad comercial para convertirse en una condición de supervivencia. El lector se lleva una guía práctica para generar demanda, convertir oportunidades y construir relaciones duraderas. Vender no es una ventaja competitiva: es una condición para existir.

En la misma zona de gestión, Playbook. Marketing para marketers, de Anita Figueiredo y Sebastián Paschmann, intenta ordenar una práctica que en muchas organizaciones se volvió rutinaria, compleja y dispersa. Los autores estructuran el marketing en dos planos —pensar y hacer— y recorren desde la comprensión de audiencias, la ambición organizacional y la estrategia hasta producto, precio, comunicación y medición. Quien lea Playbook no encontrará recetas milagrosas ni frases para pegar en LinkedIn. Encontrará marcos conceptuales y preguntas que obligan a detenerse y justificar mejor cada decisión. En un contexto donde todo empuja a implementar rápido, su valor está en desacelerar lo suficiente como para no repetir sin cuestionar.

Bajando del mundo organizacional al terreno de la persona, Amar el juego. Movimiento, inteligencia deportiva y el arte de la competencia, de Tomás de Vedia (Club House), propone una mirada distinta sobre el deporte: no como simple resultado, estadística o espectáculo ruidoso, sino como una de las grandes narrativas humanas. Escrito por un ex Puma, cofundador del Método Zazen y coach de neurociencia aplicada al alto rendimiento, el libro invita a apagar el comentario fácil y la obsesión por ganar para recuperar algo más profundo: el juego como forma de arte, expresión del cuerpo, de la inteligencia y de la imaginación. Amar el juego recuerda que querer ganar es apenas el punto de partida; lo desafiante es competir de un modo que saque lo mejor de uno mismo y también del oponente.

¿Qué te apasiona? Al encuentro de tu pasión, de Adela Sáenz Cavia (Galerna), es un libro para muchos públicos: para quien está terminando el colegio y definiendo una carrera, para quien acaba de terminar la facultad y no sabe qué hacer con su vida laboral, o para quien a los 50 siente que llegó la hora de rediseñarse. En un mundo que empuja a la uniformidad, la pasión es aquello que devuelve singularidad y ganas de hacer. El libro combina teoría sustentada en evidencia científica con ejercicios para detenerse, revisarse y reencontrarse. En tiempos en los que muchos profesionales confunden éxito con aguante, recuerda que una carrera no debería ser solo una acumulación de cargos, sueldos y tarjetas personales. También debería conservar algo de ilusión.

En "El arte de envejecer", Pacho O’Donnell mira la vejez no como pérdida, retirada o estación incómoda de la vida, sino como una etapa que también puede ser pensada, habitada y aprendida Martín Lucesole

Finalmente, El arte de envejecer, de Pacho O’Donnell (Sudamericana), mira la vejez no como pérdida, retirada o estación incómoda de la vida, sino como una etapa que también puede ser pensada, habitada y aprendida. Con sensibilidad de escritor, experiencia de médico y mirada de intelectual, O’Donnell reflexiona sobre el paso del tiempo, el cuerpo, la memoria, los vínculos, los deseos y la necesidad de seguir encontrando sentido cuando la juventud deja de ocupar el centro de la escena. Tal vez ese sea un buen cierre para esta selección invernal: leer para entender el país, mejorar el trabajo, pensar las organizaciones y, al final, volver a una pregunta elemental. Qué estamos haciendo con nuestra vida mientras corremos detrás de todo lo demás.