El Banco Nación sale a impulsar una baja de tasas en préstamos operativos para empresas

El Banco Nación lanzará el próximo lunes 6 de abril nuevas líneas de crédito, sensiblemente más baratas que las hoy vigentes en el mercado, destinadas especialmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). A la vez, atará parte de esta oferta al programa general “Mi Banco”, que pone en marcha para tratar de fidelizar a este tipo de clientes, con la idea de que no solo acudan a la entidad pública para buscar préstamos más baratos, sino que operen integralmente con ella.

Por un lado, presentará una línea dirigida a financiar capital de trabajo, con una tasa nominal anual fija del 25%, a un plazo de 12 meses y por hasta un máximo de $1 billón. Las empresas podrán aplicar esos fondos a ese fin o a realizar reingeniería financiera, para quitarse de encima la carga de otros préstamos tomados a un costo mayor. El objetivo es que sirvan para “mejorar la estructura financiera de las empresas”, explicaron desde la entidad.

Un stand del Banco Nación en Agroactiva

La tasa actual del Nación para este tipo de financiamiento es del 38% nominal anual, es decir, 13 puntos superior. Además, la entidad la acompañará con una línea de descuento de cheques a 30 días, también con un cupo máximo de $1 billón, que se financiará a una tasa también fija del 23% nominal anual, cinco puntos inferior a la vigente.

En el comunicado con el que confirmó la iniciativa -que había sido adelantada días atrás por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, aunque luego desmentida en redes por Felipe Núñez, otro miembro del equipo del ministro Luis Caputo (hoy director en el BICE)-, el Banco Nación destacó que las tasas ofrecidas “son las más competitivas del mercado en el marco del actual contexto de estabilidad macroeconómica”.

Eso indica que hay un interés oficial en que la demanda de crédito en pesos, que viene retraída en un contexto signada además con la creciente mora, se reactive para que la actividad recupere ese palanca sobre la que tanto se apoyó en la primera parte del 2025.

Desde la entidad explicaron a LA NACION que la oferta se lanza porque el banco está muy líquido y busca obtener mayor rentabilidad de esos fondos que, de otro modo, estaría prácticamente obligado a colocar en la rueda de repo del Banco Central de la República Argentina, a una tasa del 20% anual.

Al mismo tiempo, la medida apunta a inducir una baja en las tasas del sistema financiero, ya que mientras las tasas pasivas que los bancos pagan por captar pesos han caído con fuerza en los últimos meses, las tasas activas —tanto para empresas como para personas— se mantienen elevadas.

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La oferta, que comenzará a ser publicitada desde mañana, será exclusiva para clientes “Mi Banco”, es decir, PyMEs que ya operan con la entidad o mantienen algún vínculo, aunque también podrían adherirse aquellas empresas que acepten trasladar parte de su operatoria de tesorería o el pago de nóminas salariales.

“La idea es comenzar a resolver una cuestión de reciprocidad con el BNA. Muchas PyMEs vienen a buscar préstamos, pero luego operan cheques con bancos privados e incluso pagan sueldos a través de ellos. Las ofertas de crédito estarán cada vez más ligadas a lo que llamamos ‘Mi Banco’, algo pensado para que se conviertan en clientes integrales del Nación ”, explicaron.

De hecho, en la entidad aún están definiendo algunos detalles sobre el alcance de estas líneas, cuyo lanzamiento —destacaron— fue posible gracias a la mayor demanda de instrumentos en pesos y la estabilidad cambiaria.