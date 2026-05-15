GeoPark solicitó ingresar al RIGI con un proyecto de más de US$1000 millones para acelerar el desarrollo en Vaca Muerta. Según informó en un comunicado, busca multiplicar por más de diez su producción de petróleo en los próximos tres años. La firma, en sociedad con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), presentó el pedido para integrar los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste en un único desarrollo no convencional.

Según informó la empresa, el plan contempla la perforación masiva de pozos horizontales, la construcción de una planta central de procesamiento y obras de infraestructura compartida para transporte y evacuación de producción. Además dijo que el objetivo es elevar la producción desde los actuales 1500 barriles diarios equivalentes hasta unos 20.000 barriles por día hacia 2029.

La petrolera ya inició en marzo la perforación de sus primeros pozos en Loma Jarillosa Este y prevé destinar entre US$80 millones y US$100 millones durante 2026 para avanzar con el desarrollo inicial del bloque. Con ese ritmo de inversión, espera cerrar el año con una producción de entre 5000 y 6000 barriles diarios equivalentes en la Argentina.

“Vaca Muerta es una apuesta estratégica para GeoPark. Tenemos un plan en marcha y bloques con potencial probado”, señaló Ignacio Mazariegos, director de la unidad de negocios de la compañía en la Argentina. El ejecutivo sostuvo además que el RIGI “potencia el alcance de una inversión de esta escala” y destacó la coordinación entre el Gobierno nacional, Neuquén y las empresas privadas para impulsar el desarrollo de la cuenca.

La presentación se suma a otros proyectos energéticos que buscan encuadrarse dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el Gobierno, con el que se busca atraer desembolsos de largo plazo en sectores estratégicos como energía y minería.