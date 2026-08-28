El Banco Patagonia se queda con las sucursales del Industrial

El Banco Patagonia informó hoy a la Bolsa porteña que alcanzó un acuerdo con el Banco Industrial (BIND) que le permitirá quedarse con “determinados activos y pasivos vinculados a la banca minorista” de este último. La operación se traduce, por caso, en que el Patagonia pasará a controlar 28 de sus sucursales, la cartera de clientes y previsional y a contar con ese personal .

La operación, cuyos detalles no fueron difundidos y deberá ser aprobada por los organismos regulatorios correspondientes, le permitirá incorporar a la entidad controlada por el Banco do Brasil más de un millón de nuevos clientes, además de 308.000 cuentas de pago de haberes previsionales.

La comunicación a la Bolsa porteña Compumar

El acuerdo marca la retirada del BIND del negocio bancario minorista tradicional, algo que queda a la vista porque especifica que la entidad controlada por la familia Meta retendrá su cartera mayorista, además de su sucursal ubicada en la avenida Santa Fe 880, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El BIND es la continuidad del Nuevo Banco Industrial de Azul, una entidad financiera con origen en esa ciudad bonaerense, donde nació como Banco de Azul antes de fusionarse con la Caja de Crédito La Industrial.

Andrés Meta, CEO del Grupo Bind; el banco gestiona el fondo común de inversión al que Mercado Pago destina el dinero de sus clientes

Por su parte, Banco Patagonia surgió de la fusión, en 1997, del Banco Mildesa y el Banco Río Negro, manteniendo el nombre de este último hasta que, en 2000, cambió su denominación por la de Banco Patagonia, bajo el control de la familia Stuart Milne. Ya en 2011, el 58,96% de su capital social pasó a manos del Banco do Brasil S.A., participación que se incrementó al 80,39% cuando sus anteriores dueños ejercieron la opción de venta que tenían sobre otra porción del capital.

“El BIND mantiene su casa central, su Banca Privada Zafiro y el edificio ubicado frente a Plaza San Martín, que no forma parte de la operación, además de la totalidad de su negocio enfocado en empresas (PyMEs, Mega y Corporativas)”, señalaron en esa entidad al ser consultados por LA NACION.

Fue antes de apuntar que esta decisión institucional “se enmarca en la estrategia de Grupo BIND de reasignar su capital y enfocar su management en los negocios donde posee ventajas competitivas claras y mayor capacidad de escalabilidad”.

“Esta operación nos permite concentrar toda nuestra energía y capital en construir el BIND del futuro. Estamos reasignando nuestros recursos para invertir fuertemente en el segmento de empresas (PyMEs, Mega y Corporativo) y en el ecosistema digital, que es donde aportamos nuestro mayor valor y donde vemos nuestra principal oportunidad de crecimiento”, explicó su presidente, Andrés Prida.

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