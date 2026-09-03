El BCRA compartirá información para detectar cuentas vinculadas al fraude y al juego ilegal

El Banco Central (BCRA) pondrá desde este mes a disposición de los administradores de transferencias inmediatas un conjunto de información de carácter público destinado a robustecer sus herramientas de análisis y monitoreo de las transacciones, con el objetivo de prevenir el fraude en los pagos electrónicos.

La entidad proporcionará información que contribuirá a la detección temprana de cuentas que podrían ser utilizadas para canalizar fondos hacia cuentas vinculadas con actividades de juego ilegal, facilitando la identificación de patrones transaccionales inusuales, en medio de un crecimiento alarmante de la ludopatía entre los jóvenes.

El lanzamiento del nuevo esquema informativo Compumar

Con esa información, esos administradores —Coelsa, NewPay, Red Link e Interbanking— elaborarán un perfil de riesgo de fraude de cada persona y lo proveerán sin cargo a las entidades financieras y a los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPCP), para su aplicación en el monitoreo transaccional, en las altas de clientes y en la revisión periódica que deben efectuar en cumplimiento de las reglas de conozca a su cliente (KYC).

El objetivo central de esta acción es reforzar “la protección de los usuarios mediante la utilización de una herramienta que brinda una visión sistémica, complementando y enriqueciendo los modelos de análisis que utilizan actualmente los diferentes actores del sistema nacional de pagos para detectar de forma temprana posibles conductas fraudulentas”, explicaron desde el ente rector del sistema en un comunicado.

Ante la consulta, aclararon que la implementación de ese sistema será “gradual”, por lo que demorará algunos meses ver su impacto.

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En su anuncio, el BCRA asegura que, a partir de “un tratamiento confidencial y responsable de la información”, procura consolidar así un esquema de prevención que articula información, tecnología y cooperación entre los actores del sistema nacional de pagos, con el propósito de fortalecer la seguridad de las operaciones y preservar la confianza de las personas usuarias en las transferencias electrónicas.

El nuevo esquema informativo, que apunta a la prevención de fraudes, fue definido en la Comunicación “A” 8473, aprobada hoy por el directorio del BCRA, que establece sus alcances y forma de implementación.

Las operaciones desconocidas o posiblemente fraudulentas en cajeros automáticos y canales electrónicos y los débitos de monto no consentidos o pactados son dos de los cinco reclamos más repetidos por los usuarios de servicios financieros en el país. Incluso, esta última problemática registró entre 2024 y 2025 la mayor variación interanual “en su participación relativa” sobre el total de reclamos al sistema, según el último informe sobre Protección a las Personas Usuarias de Servicios Financieros del BCRA.