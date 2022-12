El BCRA compró hoy más dólares que los que ingresaron a plaza por el dólar soja

🇦🇷🌱RUEDA DÓLAR SOJA V2 - 28/12/22



Compró u$s 204M a $ 230 y compró aprox. u$s 35M en el MULC.



Eso da como resultado una compra neta de u$s 239M a $ 222,05 por dólar (prorrateando la pérdida en la compra neta).



Es una "ganancia" de $ 4.240M.

Emisión diaria de: $ 53.070M. pic.twitter.com/pT7aroivHa