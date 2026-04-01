Cuánto cobran las niñeras en abril de 2026

Las niñeras y cuidadores de adultos en el mes de abril reciben un salario idéntico al del mes de marzo, ya que el sector está a la espera de un nuevo acuerdo paritario que actualice los haberes en sus distintas categorías.

El salario de las niñeras en abril LA NACION

En el cuarto mes del año, se conservan los montos del último acuerdo paritario para las empleadas domésticas, por lo que todas las categorías, con y sin retiro, reciben los mismos valores de marzo.

Abril, en tanto, tiene la particularidad de contar con el Día de las Empleadas Domésticas, que se celebra el viernes 3, por lo que quienes deban acudir a realizar sus tareas en esa jornada cobrarán una cifra extra.

Cuánto cobran las niñeras en abril 2026

Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el último acuerdo salarial.

Categoría Salarios básicos por hora CUIDADO DE PERSONAS con retiro $3599,86 sin retiro $4012,14

En tanto, para empleadas con contratación mensual, los valores de referencia para abril de 2026 con el aumento son los siguientes:

Categoría Salario mensual CUIDADO DE PERSONAS con retiro $455.160,14 sin retiro $505.578,34

El salario por hora y por mes para las niñeras Freepik

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