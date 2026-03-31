Hito en la región: los argentinos podrán transferir dinero con tan solo acercar su teléfono a otro

Los argentinos podrán transferir dinero con tan solo acercar su teléfono a otro dispositivo que tenga tecnología NFC (Near Field Communication, por sus siglas en inglés). Esta solución de pago cuenta a cuenta, que se irá incorporando a medida que las empresas del ecosistema lo adopten, será la primera de su tipo en toda América Latina.

La noticia la dio a conocer esta tarde Coelsa, la administradora de la infraestructura central del sistema de pagos en el país. Así como en su momento el alias revolucionó la forma de pagar a nivel local, desde la compañía buscan generar el mismo impacto con esta nueva tecnología de pagos por aproximamiento.

Hasta el momento, el crecimiento de los pagos hechos por transferencia estuvo impulsado principalmente por el QR, que cobraó especial relevancia durante la pandemia de Covid-19 en 2020. Con esta evolución, el objetivo es que los usuarios tengan una nueva alternativa para iniciar un pago, en este caso, a través del sistema NFC.

Así, en los próximos meses, al acercar dos dispositivos que tengan el sistema de NFC incorporado se podrá realizar una transferencia, ya sea si se opera mediante una Clave Bancaria Uniforme (CBU) o con una Clave Virtual Uniforme (CVU) de una billetera digital. Según explicaron, esto reduciría la fricción en la experiencia sin modificar la lógica operativa y de seguridad existente.

Con esta nueva evolución, el objetivo es que los usuarios tengan una nueva alternativa para iniciar un pago, en este caso, a través del sistema NFC.

“A diferencia de otros modelos de pago por proximidad, esta incorporación se distingue por no implicar soluciones cerradas. La tecnología NFC se integra sobre los estándares ya utilizados en el ecosistema, permitiendo que bancos, billeteras bancarias y no bancarias, y fintech continúen operando bajo un esquema común", explicaron desde Coelsa.

Desde el punto de vista operativo, la implementación de este nuevo canal de iniciación de pagos mantendrá la estructura actual de conciliación y procesamiento. Además, se incorporarán identificadores específicos para distinguir transacciones que fueron iniciadas mediante tecnología NFC, sin generar una fricción técnica para los participantes.

“Con esta iniciativa, Coelsa continúa innovando de forma segura, facilitando la operación con su infraestructura segura que conecta bancos, fintech, empresas y personas, ampliando las capacidades del sistema sin fragmentarlo”, aseguraron. Según pudo saber LA NACION, esta solución se hará realidad a medida que los bancos y billeteras digitales decidan incorporarla dentro de sus sistemas.

La tecnología NFC ganó terreno en el ecosistema de pagos local en los últimos años, una tendencia que ya está consolidada en otros países del mundo. Los bancos buscaron incentivar su uso a través de descuentos y promociones, con la intención de ir reemplazando lentamente a los pagos con QR. También se incorporó su uso para los pagos en el transporte público, como los subtes y colectivos. Incluso, este martes se sumó el abono de los peajes a través de esta tecnología.