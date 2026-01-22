El BCRA explicó ante inversores por qué no espera un salto en el dólar y en la inflación

En una exposición ante inversores internacionales realizada en Londres, el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, buscó despejar una de las principales inquietudes del mercado: por qué, en la actual etapa del programa económico, la compra de reservas mediante emisión de pesos no implicará presiones ni sobre el dólar ni sobre la inflación.

La explicación se enmarca en la denominada Fase 4 del programa económico, lanzada a mediados de diciembre, que combina normalización financiera poselectoral, remonetización de la economía y recomposición de reservas, tras haber superado el episodio de fuerte estrés previo a las elecciones legislativas de 2025.

Uno de los ejes centrales de la presentación en la 12ª Conferencia BBVA América Latina en Londres fue el cambio abrupto en la demanda privada de dólares. Según explicó Werning, entre abril y las elecciones, la compra de dólares billete promedió US$2.500 millones mensuales, reflejo de la dolarización defensiva. En noviembre y diciembre, ese monto cayó a unos US$600 millones mensuales, lo que implica una contracción cercana al 75%.

Para el BCRA, este giro es clave para entender por qué hoy puede comprar divisas sin generar tensiones cambiarias: el sector privado dejó de demandar dólares como cobertura, mientras las expectativas comenzaron a alinearse nuevamente con el esquema de bandas.

Del lado de la oferta, Werning puso el foco en el financiamiento externo del sector corporativo. Desde octubre, las empresas argentinas colocaron US$6.400 millones en deuda internacional. Por normativa, esas divisas deben liquidarse en el mercado local y, según reveló el Central, aún restan ingresar unos US$3.600 millones, lo que anticipa un refuerzo de la oferta en los próximos meses.

A esto se suma la normalización de los flujos del sector agroexportador, en la previa al inicio de la cosecha gruesa, y el impacto esperado de los proyectos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), concentrados en energía y minería, que —según proyecciones oficiales— permitirían duplicar las exportaciones en dos años y casi cuadruplicarlas en cinco.

En materia de precios, Werning reconoció la aceleración del IPC en diciembre, pero afirmó que los indicadores de alta frecuencia del BCRA muestran que el ritmo inflacionario comenzó a ceder en enero. Detalló que alimentos y bebidas, el rubro de mayor peso en la canasta del Indec, pasó de correr a más de 4% mensual en diciembre a ubicarse por debajo del 3% a mediados de enero, mientras que los alimentos procesados bajaron de 2% a cerca de 1%.

Según explicó, buena parte de la aceleración inflacionaria de fin de año estuvo explicada por tarifas y carne, factores estacionales. Al excluir esos componentes, sostuvo, la inflación subyacente se mantiene cerca de 2% mensual.

Este diagnóstico ya empezó a reflejarse en el mercado cambiario. Desde que comenzó la nueva fase del programa, en enero, el BCRA acumula compras por US$823 millones, entre adquisiciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y compras en bloque por fuera del mercado. Lejos de generar tensión, el tipo de cambio oficial cerró este miércoles en $1.430,50, 1,7% por debajo del nivel de cierre de diciembre.

Werning también subrayó las limitaciones estructurales del mercado cambiario, caracterizado por bajo volumen y escasa participación extranjera. En ese marco, trazó una comparación histórica: en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, la deuda en pesos en manos de no residentes alcanzaba los US$30.700 millones. Hoy, esa exposición se redujo a unos US$3.700 millones.

Para el Central, esta diferencia reduce de manera significativa el riesgo de desarmes abruptos de posiciones que presionen simultáneamente sobre la deuda en pesos y el tipo de cambio. En ese contexto, el BCRA insiste en que la emisión asociada a la compra de dólares no es inflacionaria, ya que ocurre en una economía que viene de una profunda desmonetización y en la que la demanda de dinero vuelve a crecer.