LA NACION

El impacto de la tensión de Trump y la UE en los mercados

Las acciones argentinas operan en terreno positivo en Wall Street; dólar minorista cotiza a $1455 en el Banco Nación

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
A cuánto cotiza el dólar este miércoles 21 de enero de 2026. n
A cuánto cotiza el dólar este miércoles 21 de enero de 2026. nANGELA WEISS - AFP

El clima internacional vuelve a estar cargado de tensión, en plena disputa de Estados Unidos por Groenlandia y las amenazas con sanciones comerciales con la Unión Europea. Mientras el mundo mira a Davos, el foro económico donde hoy hablaron Donald Trump y Javier Javier Milei, las acciones argentinas rebotan hasta 7% en Wall Street.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval avanza 1,6% y cotiza en 2.987.715 unidades, equivalentes a US$1968 al ajustar por el dólar contado con liquidación. Dentro del panel líder, conformado por las compañías con mayor volumen de operaciones, se destacan Banco Macro (+3,9%), Edenor (+3,8%) y Grupo Financiero Galicia (+2,1%).

Pronostican un crecimiento de la pobreza en el último trimestre de 2025

Los números en verde también se contagian entre las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York, en una rueda donde los principales índices de Estados Unidos suben, luego de caer hasta 2% durante la jornada anterior. Las mayores subas del día se observan en los papeles de Edenor (+7%), Corporación América (+6,8%), Banco Macro (+5,5%) e YPF (+4,5%).

En el mercado de renta fija, los bonos soberanos en dólares operan con tendencia mixta, dependiendo de la legislación. Mientras que los Globales (emitidos bajo ley extranjera) trepan 0,47% (GD46D), los Bonares (ley local) ceden 1,01% (AL41D). El riesgo país retrocede una unidad y se ubica en 568 puntos básicos (-0,18%).

Donald Trump en Davos volvió a referirse a Groenlandia
Donald Trump en Davos volvió a referirse a Groenlandia FABRICE COFFRINI - AFP

“El REPO fue una buena noticia y la devolución del swap a Estados Unidos también, pero el mercado ya lo tenía en precios. Por eso el riesgo país y los activos locales lateralizan”, dijo Emilio Botto, jefe de estrategia de Mills Capital Group.

Aleph respalda el desembarco de Audi en la Fórmula 1 y apuesta a una estrategia “glo-cal”

Dólar hoy

El mercado cambiario atraviesa otra rueda de calma, en un contexto donde el Banco Central (BCRA) acumuló compras por US$716 millones en lo que va del año. Este miércoles, el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1430,25, equivalente a una caída diaria de $4,03 (-0,28%).

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista retrocede $5 y vuelve a tocar los $1455 (-0,3%), uno de los valores más bajos desde comienzos de diciembre. El precio promedio del mercado se ubica en $1454,20, según el relevamiento diario de bancos que realiza el BCRA.

El dólar MEP cotiza a $1468,48 en el mercado de capitales, lo que significa una baja de $3,24 respecto al cierre anterior (-0,2%).

En cambio, el contado con liquidación rebota $34,63 y se vende a $1518,46 (+2,3%), luego de que ayer cayera en una proporción similar.

Por fuera de la formalidad de las pantallas, el dólar blue se negocia a $1500 en las cuevas que operan en el microcentro porteño. Son $5 menos frente al cierre del martes (-0,3%).

El BCRA acumuló compras de reservas por US$716 millones desde que arrancó el año
El BCRA acumuló compras de reservas por US$716 millones desde que arrancó el año Andrew Angelov - Shutterstock

“La estrategia de acumulación de reservas parece reflejar un cambio de prioridades, con menor urgencia por acelerar la desinflación y mayor énfasis en no seguir condicionando la actividad, aunque todavía faltan definiciones concretas que confirmen ese giro“, señalaron desde Delphos Investment.

Wifi en los aviones: escala la controversia entre Elon Musk y la low cost Ryanair

“La depreciación global del dólar se dio no sólo contra las monedas de los países desarrollados sino también contra las de los emergentes, fenómeno que contribuyó a la calma en el mercado cambiario local“, agregaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Economía
  1. El Banco Central compró más de US$700 millones en enero y llevó las reservas brutas al máximo de la era Milei
    1

    El Banco Central compró más de US$700 millones en enero y llevó las reservas brutas al máximo de la era Milei

  2. Cuánto cobran las empleadas domésticas en febrero
    2

    Cuánto cobran las empleadas domésticas en febrero de 2026

  3. Los montos de las Asignaciones Familiares en febrero
    3

    SUAF: los montos de las Asignaciones Familiares en febrero 2026

  4. Expertos explican los tres posibles escenarios futuros
    4

    Qué puede pasar con bitcoin: los tres escenarios que anticipan los especialistas