El impacto de la tensión de Trump y la UE en los mercados

El clima internacional vuelve a estar cargado de tensión, en plena disputa de Estados Unidos por Groenlandia y las amenazas con sanciones comerciales con la Unión Europea. Mientras el mundo mira a Davos, el foro económico donde hoy hablaron Donald Trump y Javier Javier Milei, las acciones argentinas rebotan hasta 7% en Wall Street.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval avanza 1,6% y cotiza en 2.987.715 unidades, equivalentes a US$1968 al ajustar por el dólar contado con liquidación. Dentro del panel líder, conformado por las compañías con mayor volumen de operaciones, se destacan Banco Macro (+3,9%), Edenor (+3,8%) y Grupo Financiero Galicia (+2,1%).

Los números en verde también se contagian entre las acciones argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York, en una rueda donde los principales índices de Estados Unidos suben, luego de caer hasta 2% durante la jornada anterior. Las mayores subas del día se observan en los papeles de Edenor (+7%), Corporación América (+6,8%), Banco Macro (+5,5%) e YPF (+4,5%).

En el mercado de renta fija, los bonos soberanos en dólares operan con tendencia mixta, dependiendo de la legislación. Mientras que los Globales (emitidos bajo ley extranjera) trepan 0,47% (GD46D), los Bonares (ley local) ceden 1,01% (AL41D). El riesgo país retrocede una unidad y se ubica en 568 puntos básicos (-0,18%).

Donald Trump en Davos volvió a referirse a Groenlandia FABRICE COFFRINI - AFP

“El REPO fue una buena noticia y la devolución del swap a Estados Unidos también, pero el mercado ya lo tenía en precios. Por eso el riesgo país y los activos locales lateralizan”, dijo Emilio Botto, jefe de estrategia de Mills Capital Group.

Dólar hoy

El mercado cambiario atraviesa otra rueda de calma, en un contexto donde el Banco Central (BCRA) acumuló compras por US$716 millones en lo que va del año. Este miércoles, el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1430,25, equivalente a una caída diaria de $4,03 (-0,28%).

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista retrocede $5 y vuelve a tocar los $1455 (-0,3%), uno de los valores más bajos desde comienzos de diciembre. El precio promedio del mercado se ubica en $1454,20, según el relevamiento diario de bancos que realiza el BCRA.

El dólar MEP cotiza a $1468,48 en el mercado de capitales, lo que significa una baja de $3,24 respecto al cierre anterior (-0,2%).

En cambio, el contado con liquidación rebota $34,63 y se vende a $1518,46 (+2,3%), luego de que ayer cayera en una proporción similar.

Por fuera de la formalidad de las pantallas, el dólar blue se negocia a $1500 en las cuevas que operan en el microcentro porteño. Son $5 menos frente al cierre del martes (-0,3%).

El BCRA acumuló compras de reservas por US$716 millones desde que arrancó el año Andrew Angelov - Shutterstock

“La estrategia de acumulación de reservas parece reflejar un cambio de prioridades, con menor urgencia por acelerar la desinflación y mayor énfasis en no seguir condicionando la actividad, aunque todavía faltan definiciones concretas que confirmen ese giro“, señalaron desde Delphos Investment.

“La depreciación global del dólar se dio no sólo contra las monedas de los países desarrollados sino también contra las de los emergentes, fenómeno que contribuyó a la calma en el mercado cambiario local“, agregaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).