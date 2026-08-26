El BCRA implementa un nuevo régimen para deudores: cómo funciona el sistema de cobro en cuotas

A partir del próximo lunes, el Banco Central (BCRA) implementará un nuevo régimen que permitirá el cobro en cuotas de préstamos desde una cuenta bancaria o billetera virtual de forma automática. Esta medida se aplicará en un contexto marcado por un alto nivel de morosidad en los hogares argentinos.

Se trata del Cobro con Transferencia (CCT), un mecanismo que el organismo encabezado por Santiago Bausili aprobó en marzo. Este instrumento “permitirá el cobro de cuotas de préstamos en forma segura y transparente para las personas”, según detalló la entidad en un comunicado. El sistema autoriza el envío inmediato de fondos para cancelar deudas de forma programada, bajo un diseño que prioriza la prevención del fraude y la protección del usuario.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) creó el Cobro con Transferencia (CCT), una nueva modalidad de transferencias inmediatas que permitirá el cobro de cuotas de préstamos de forma segura y transparente para las personas.



Algunas de las principales características… — BCRA (@BancoCentral_AR) March 2, 2026

A su vez, determinó que las entidades financieras deberían tener operativa esta herramienta a más tardar el 31 de agosto, es decir, el próximo lunes. Posteriormente, se ampliará para canalizar otros cobros periódicos, como los servicios públicos.

Según precisó el BCRA, el CCT es una “nueva modalidad de transferencias inmediatas que busca ofrecer una solución moderna y superadora, con un enfoque riguroso en la prevención del fraude”. Su diseño se inspiró en mecanismos similares a los existentes en otros países –como Pix automático en Brasil, AutoPay en la India y PayTo en Australia–. También se tomaron en cuenta distintas propuestas presentadas por el ecosistema de pagos al BCRA durante 2025.

En ese sentido, el sistema busca reducir el “costo por irregularidad” que hoy enfrentan los prestamistas no bancarios, una barrera invisible que termina encareciendo el crédito para el consumidor final. Actualmente, las fintech y billeteras digitales suelen aplicar tasas que llegan a duplicar las de los bancos, principalmente por el riesgo de incobrabilidad. Al contar con este nuevo sistema de débito, estas entidades podrían reducir sus márgenes de riesgo y, por ende, bajar las tasas de interés.

¿Cómo funcionará el Cobro Con Tranferencia que se empezará a implementar desde el 31 de agosto? [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Las características y límites del CCT

La normativa establecida por el BCRA fija las siguientes condiciones para operar con el sistema:

Garantiza el consentimiento explícito y por única vez del cliente para debitar su cuenta previamente a la realización de los débitos de las cuotas. Ningún banco o billetera virtual pueden quitar dinero de la cuenta sin que el usuario lo permita previamente.

para debitar su cuenta previamente a la realización de los débitos de las cuotas. Ningún banco o billetera virtual pueden quitar dinero de la cuenta sin que el usuario lo permita previamente. Admite solamente el cobro de cuotas fijas e iguales durante la extensión del contrato. Por lo tanto, no se deben encontrar aumentos inesperados de un mes al otro.

durante la extensión del contrato. Por lo tanto, no se deben encontrar aumentos inesperados de un mes al otro. Al momento de pedir el crédito, la cuota mensual pactada no puede superar el 30% de los ingresos para prevenir el sobreendeudamiento.

para prevenir el sobreendeudamiento. Establece topes en los intentos de cobro de cada cuota para evitar prácticas abusivas . Solo se permite un intento inicial de cobro y un máximo de dos reintentos más que se pueden hacer únicamente a las 48 y a las 96 horas del primero.

. Solo se permite un intento inicial de cobro y un máximo de dos reintentos más que se pueden hacer únicamente a las 48 y a las 96 horas del primero. Exige que los prestamistas notifiquen por medios electrónicos a sus clientes el día hábil previo a que el débito impacte en la cuenta.

Si se decide suspender los débitos, se puede dar la baja de forma inmediata y en cualquier momento , tanto en el prestamista como en el proveedor de la cuenta a ser debitada.

, tanto en el prestamista como en el proveedor de la cuenta a ser debitada. Restringe el uso a entidades financieras y proveedores no financieros de crédito (PNFC) habilitados por el BCRA.

Establece un arancel mínimo del 0,6% que debe ser pagado exclusivamente por los prestamistas en cada transacción. Este dinero se distribuye de forma proporcional entre los distintos actores que participan en el procesamiento de la transferencia para asegurar que el sistema sea un negocio atractivo para las entidades financieras y billeteras virtuales e incentivar la competencia entre ellas.

Asigna la responsabilidad ante fraude al prestamista.

Este nuevo sistema para el cobro de coutas de préstamos funcionará únicamente para cuentas en pesos Shutterstock

El nuevo sistema, que funcionará únicamente para cuentas en pesos, introduce la figura del “aceptador de CCT”, que será el único autorizado “para ofrecer este novedoso mecanismo de cobro, fomentando la competencia entre actores y asegurando la interoperabilidad entre los esquemas de transferencias inmediatas”.