El BCRA lanzó un nuevo sistema para pagar en cuotas

Este lunes, el Banco Central (BCRA) aprobó la puesta en marcha del Cobro Con Transferencia (CCT), un mecanismo que promete “transformar la manera en que los argentinos pagan sus préstamos”. Su objetivo es mejorar la transparencia y, al mismo tiempo, equilibrar la competencia entre los bancos y las billeteras virtuales.

La nueva herramienta, que las entidades financieras deberán tener operativa a más tardar el 31 de agosto, se presenta como una solución superadora frente a los métodos de cobro actuales. El CCT permitirá el envío inmediato de dinero para cancelar cuotas de préstamos de forma programada, pero con un diseño que prioriza la prevención del fraude y la protección del usuario.

Inspirado en algunos casos de éxito internacional como el Pix Automático de Brasil o el PayTo de Australia, el sistema busca reducir el “costo por irregularidad” que hoy enfrentan los prestamistas no bancarios, una barrera invisible que termina encareciendo el crédito para el consumidor final.

Actualmente, las fintech y billeteras digitales suelen aplicar tasas que llegan a duplicar las de los bancos, principalmente por el riesgo de incobrabilidad. Al contar con este nuevo sistema de débito, estas entidades podrían reducir sus márgenes de riesgo y, por ende, bajar las tasas de interés.

Entre los límites fijados por la normativa, se destaca que el CCT sólo podrá utilizarse para el cobro de cuotas fijas e iguales durante todo el contrato. Además, se estableció un tope del 30% en la relación cuota/ingreso al momento de originar el crédito. En cuanto a la ejecución de los cobros, el sistema permite un intento inicial y sólo dos reintentos a las 48 y 96 horas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) creó el Cobro con Transferencia (CCT), una nueva modalidad de transferencias inmediatas que permitirá el cobro de cuotas de préstamos de forma segura y transparente para las personas.



El nuevo sistema, que funcionará únicamente para cuentas en pesos, introduce la figura del “aceptador de CCT”, que será el único autorizado “para ofrecer este novedoso mecanismo de cobro, fomentando la competencia entre actores y asegurando la interoperabilidad entre los esquemas de transferencias inmediatas”.

En la práctica, esto implica que quien solicite el pago en cuotas deberá autorizar al prestamista a debitar una cuenta bancaria, por ejemplo aquella en la que percibe su jubilación, salario o plan social, y en la que se acreditará el monto total del préstamo concedido por la billetera.

La entidad conducida por Santiago Bausili ya había habilitado hace un año los pagos en dólares con tarjeta de débito y códigos QR, incluyendo el Debin programado para cuotas. Ese instrumento permitía a los consumidores utilizar sus cajas de ahorro en dólares para acceder a compras en cuotas mediante débito programado —vía QR o tarjeta física— usando fondos depositados en cuentas bancarias en esa moneda.