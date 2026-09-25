El BCRA no compró dólares y sus reservas cayeron en US$600 millones por un pago al FMI

El Banco Central (BCRA) aseguró que no “intervino” hoy en el mercado de cambios, en una jornada complicada para el riesgo argentino, en la que el dólar además aumentó otros $6 para cerrar a $1525,50 para la venta a nivel mayorista, es decir, en su mayor nivel en lo que va del año.

De este modo, se abstuvo de comprar reservas por tercera vez en lo que va del año y solo adquirió esta semana US$29 millones, el menor monto para un lapso semejante desde que el 3 de enero iniciara formalmente el programa de recompras, por el que se alzó con US$14.327 millones.

El saldo semanal quedó así por debajo de los US$42 millones que había sumado por esta vía hace apenas dos semanas (anterior piso). Y muestra que el BCRA se perfila, además, para cerrar el mes con una marca similar, ya que en lo que va de septiembre solo pudo comprar US$232 millones, lo que lo ubica, a tres jornadas hábiles para que cierre el mes, muy lejos de los US$768 millones adquiridos en agosto y mucho más lejos de los US$2162 millones que sumara por esta vía en julio.

Todo sucedió aun cuando el volumen de divisas operado en las últimas cinco ruedas superó levemente los US$2850 millones y se mantuvo por encima del nivel que había alcanzado a comienzos de mes, algo que revela que, aunque la oferta de divisas sigue relativamente estable, lo que le quitó espacio para intervenir al BCRA —en especial ahora que no quiere sumarle presión alcista al billete— fue una nueva intensificación de la demanda.

El billete otra vez muy demandado Matt Slocum - AP

En este marco, además, cayeron las reservas internacionales del BCRA en US$600 millones en la fecha, al cerrar en US$48.245 millones, afectadas por el pago de US$795 millones cursado al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esa tenencia bruta o total, que había bordeado los US$51.000 millones el 25 de agosto, alcanzó de este modo el menor nivel desde fines de julio y acumula una pérdida cercana a los US$2600 millones en las últimas tres semanas, que se verifica “luego de haber alcanzado a inicios de septiembre su punto más alto desde 2019”, hizo notar Ignacio Morales, Chief Investment Officer de Wise Capital.

El resultado no sorprendió al mercado, habida cuenta del clima en que se desarrolló la rueda de negocios. “Ya el billete abrió $3 por encima del cierre anterior, en $1522, y desde el comienzo de la rueda se percibió una mayor demanda, dando continuidad al impulso alcista con el que había cerrado ayer. Tras las primeras operaciones en esa banda, la oferta no tardó en aparecer, aunque no fue suficiente para contener la demanda. Pasado el mediodía, la presión compradora se intensificó y el mayorista llegó a marcar un máximo de $1526. Recién sobre el cierre logró descomprimir hasta $1524, para finalizar la rueda en $1525,50”, reseñó Nicolás Merino, de ABC Mercado de Cambios.

El avance, de hecho, se produjo aunque el volumen operado aumentó 38% y alcanzó un máximo en la semana, al llegar hasta los US$670 millones.

Los datos confirman el cambio de tendencia de la plaza cambiaria local, que se consolida cuando las últimas estadísticas confirmaron que la economía se mueve desde hace varios meses de manera recesiva, lo que —para los analistas y operadores— intranquiliza a los inversores.

“Los dólares siguen apareciendo en el mercado. Lo que cambió es qué ocurre con ellos cuando llegan: hay muchos más compradores y, en este escenario, el BCRA luce cada vez más relegado y con menos oportunidades de intervenir como comprador”, explicó a LA NACION un experimentado agente cambiario.

Para el Banco Central, se trata de un cambio relevante porque su capacidad de acumular reservas depende de que exista un excedente de dólares después de satisfacer la demanda privada. Mientras ese excedente sea amplio, puede comprar grandes cantidades sin generar presión sobre el precio. Cuando la demanda aumenta, ese margen se achica, como en el caso de hoy, cuando directamente no existió.

Y eso no ayuda a tranquilizar, dado que, con la oportunidad de acudir a los mercados cerrada, todo el mundo espera que la entidad a cargo de Santiago Bausili mejore aún más su tenencia neta o propia de divisas, dado que presumen que deberá ser reforzada de cara a un año electoral que se presenta muy desafiante.