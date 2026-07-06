El BCRA recibió del Tesoro bonos para poder seguir ofreciendo cobertura cambiaria

El Gobierno blanqueó hoy que le canjeó al Banco Central (BCRA) una tenencia de bonos en pesos ajustables por inflación (Boncer) por un monto equivalente de bonos ajustables por la variación del dólar oficial.

Así dejó en evidencia que la entidad conducida por Santiago Bausili ya volcó buena parte de los títulos de ese tipo que tenía en cartera para ofrecer cobertura cambiaria al mercado e intentar dosificar el salto que mostró la demanda de dólares en el mercado oficial en las últimas semanas, presión que se reflejó en la suba cercana al 6,5% que registró el tipo de cambio oficial.

TESORO LE CANJEA A BCRA TZXD6 POR DOLLAR-LINKED D31L6 y D31G6 (u$s 2.000 M entre ambos).



Con esto BCRA adquiere poder adicional para vender dollar-linked en el mercado secundario. pic.twitter.com/wWWTq09mwS — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) July 6, 2026

Según la Resolución Conjunta 39/26, publicada hoy por el Ministerio de Economía en el Boletín Oficial, el BCRA entregó al Tesoro Boncer TZXD6 por un valor equivalente a US$2000 millones, con vencimiento el 15 de diciembre, y recibió a cambio bonos dólar linked D31L6 y D31G6, dos instrumentos de corto plazo que vencen el 31 de julio y el 31 de agosto, respectivamente. Para concretar la operación, el Tesoro Nacional debió ampliar en US$1000 millones de valor nominal original la emisión de cada una de esas dos letras.

En el mercado coincidieron en que la maniobra apunta a mantener poder de fuego para seguir ofreciendo estos títulos en el mercado secundario, ahora que la demanda de cobertura cambiaria mediante instrumentos dólar linked creció al mismo ritmo que la de contratos de dólar futuro y de la propia divisa en el mercado de contado.

En total, el canje involucró US$2000 millones y, según los analistas, le devuelve al BCRA capacidad para intervenir en el mercado secundario mediante la venta de estos instrumentos.

“La medida claramente busca dotar al BCRA de mayor poder de fuego en los mercados de cobertura, ya que viene usando estos instrumentos de forma bastante intensa en las últimas semanas”, señalaron desde la consultora Outlier.

Muy fuerte suba del interés abierto hoy en dólar futuro (+USD 1.000 millones); para ponerlo en perspectiva, es la mayor variación diaria del interés abierto desde el 7 de mayo de 2025.https://t.co/Swagc6kQSG pic.twitter.com/crc1bjQkpc — Martin de la Fuente (@Mar71nDLF) June 30, 2026

En la misma línea, Hernán Letcher, economista del CEPA, sostuvo: “Parece claro que, debido a la continua intervención durante junio y los primeros días de julio, el BCRA se quedó sin poder de fuego y, por eso, el Tesoro debió canjearle bonos indexados al tipo de cambio por US$2000 millones. En términos netos, la deuda del Tesoro no cambia, pero sí cambia el acreedor: aumenta la deuda en manos de privados”.

“Tal como se venía anticipando en el mercado, salió en el Boletín Oficial nuevo canje al BCRA para recomponer la capacidad de intervención de la entidad en el mercado secundario de dólar linked", detalló por su parte el economista García Martínez, haciendo referencia a lo que era vox pópuli en plaza.

En el Boletín Oficial también se publicó la Resolución Conjunta 38/26, que dispuso la ampliación de la Letra Intransferible en dólares (LI) con vencimiento el 30 de junio de 2031 por hasta US$35,3 millones, para ser entregada al BCRA a la par.

La operación se enmarca en el artículo 55 de la Ley de Presupuesto 2026, que establece que el 60% de los intereses de las Letras Intransferibles en poder del BCRA debe cancelarse mediante la emisión de nuevos títulos a cinco años, mientras que el 40% restante se paga en efectivo.

En este caso, la ampliación responde a la capitalización de intereses correspondientes a dos Letras Intransferibles con vencimiento los días 7 y 8 de julio de 2026, por un monto total de aproximadamente US$35,3 millones.