Cuota Hilton: el Gobierno oficializó el reparto para el nuevo ciclo comercial y definió las empresas que exportarán carne premium a Europa

El Gobierno oficializó este lunes la distribución del cupo de exportación de carne vacuna enfriada deshuesada de alta calidad correspondiente a la Cuota Hilton para el ciclo comercial comprendido entre el 1° de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027. Lo hizo mediante la resolución 105/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada en el Boletín Oficial.

Se trata del tradicional contingente arancelario que la Unión Europea asigna cada año a la Argentina y que permite exportar cortes bovinos premium con arancel preferencial hacia ese destino. Para este período también quedó aprobado el registro de empresas habilitadas para operar dentro del contingente otorgado por el Reino Unido, que continuará administrándose bajo el criterio internacional de “primero llegado, primero servido”.

La resolución distribuyó 29.333,175 toneladas correspondientes al cupo europeo, mientras que el Reino Unido mantiene un contingente de 111 toneladas para carne vacuna enfriada deshuesada de calidad superior, de acuerdo con el esquema vigente.

Según recordó la normativa, el régimen actual de distribución fue aprobado a fines de 2025 y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2030, mientras que el proceso de inscripción para este nuevo ciclo permaneció abierto entre el 27 de mayo y el 10 de junio de este año.

En total se inscribieron 88 postulantes interesados en acceder a una licencia de exportación dentro del contingente

En total se inscribieron 88 postulantes interesados en acceder a una licencia de exportación dentro del contingente. Tras analizar la documentación presentada, Agricultura resolvió rechazar algunas solicitudes por incumplimiento de los requisitos establecidos en el régimen vigente.

En la categoría Industria fueron desestimadas las presentaciones de Frigorífico Villa Olga SA, Frigorífico Coronel Moldes SA e Industria Cárnica del Oeste SRL, debido a que no acreditaron el requisito de contar con al menos un año de antecedentes exportadores previo a la adjudicación.

En tanto, dentro de la categoría Proyectos Conjuntos, quedaron excluidas Ganeco SRL, Q Carne SA, Tresnal Agropecuaria SA y Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda. por tener penalidades y no cumplir con distintos requisitos documentales previstos por la normativa, entre ellos la presentación del compromiso de remisión de hacienda de los productores participantes o la inscripción correspondiente como operador exportador, según se dijo.

Uno de los aspectos relevantes de la resolución fue el reconocimiento formal como Grupo Económico de las firmas Black Bamboo Enterprises SAU, Frigorífico Alberdi SA, Meatex SA (ex Mattievich) y Carnes Pampeanas SA, pertenecientes al Grupo Lequio. En consecuencia, las toneladas asignadas podrán ejecutarse indistintamente en cualquiera de los establecimientos frigoríficos que integran ese grupo.

La cuota Hilton es un tradicional contingente arancelario que la Unión Europea asigna cada año a la Argentina y que permite exportar cortes bovinos premium con arancel preferencial hacia ese destino

Principales adjudicatarios

Entre las empresas de la categoría Industria, Swift Argentina volvió a obtener el mayor volumen del cupo, con 3509,844 toneladas. Le siguieron Frigorífico Rioplatense, con 2358,356 toneladas; Arre Beef, con 2227,589 toneladas; Frigorífico Gorina, con 2219,104 toneladas; Quickfood, con 1502,909 toneladas; Azul Natural Beef, con 1461,476 toneladas, e Importadora y Exportadora de la Patagonia, con 1235,717 toneladas. También recibieron asignaciones importantes Coto, Compañía Bernal, Frimsa, Friar, Rafaela Alimentos, Santa Giulia y Logros, entre otros frigoríficos exportadores.

En la categoría Proyectos Conjuntos, las mayores adjudicaciones correspondieron a Malefu Agropecuaria, con 422,046 toneladas; la Agrupación de Productores ULSA, con 365,315 toneladas; Carnes Vireyes, con 282,891 toneladas, y Abuelo Julio, con 257,158 toneladas. También figuran asociaciones de criadores como Hereford, Angus, Brangus, Limousin y Braford, además de distintos proyectos integrados por productores.

En total, Agricultura distribuyó 26.450,101 toneladas para la categoría Industria y 2938,899 toneladas para Proyectos Conjuntos, completando así el volumen asignado por la Unión Europea para este ciclo.

Fondo de libre disponibilidad

La resolución también determinó la conformación inicial del Fondo de Libre Disponibilidad, integrado por 55,825 toneladas, que posteriormente podrá incrementarse automáticamente con los saldos derivados de penalidades o redistribuciones previstas por el régimen.

El Gobierno recordó además que durante el ciclo 2025/2026 la Argentina ejecutó la totalidad del cupo asignado, aunque algunas empresas acumularon penalidades por incumplimientos parciales, cuyos remanentes pasan ahora a integrar ese fondo.

Respecto del contingente correspondiente al Reino Unido, Agricultura aprobó el listado de empresas habilitadas para exportar durante el ciclo 2026/2027.

Entre ellas figuran Swift Argentina, Frigorífico Gorina, Frigorífico Rioplatense, Arre Beef, Quickfood, Frimsa, Rafaela Alimentos, Campo y Faena, Santa Giulia, Frigorífico General Pico, Abuelo Julio, Dagrex, Grupo Semillero y Malefu Agropecuaria, entre otras. La asignación de ese cupo continuará realizándose bajo el criterio internacional de “primero llegado, primero servido”, a partir de las solicitudes registradas en el Sistema de Administración de Cuotas de Exportación (Siace).

Por otra parte, los adjudicatarios de la categoría Proyectos Conjuntos tendrán un plazo de 60 días corridos para ratificar o rectificar el listado definitivo de productores que integran cada proyecto, conforme a lo previsto por el régimen vigente.

Finalmente, la cartera agrícola aclaró que la distribución del cupo no implica automáticamente la emisión de los Certificados de Autenticidad, ya que cada adjudicatario deberá cumplir previamente con la totalidad de los requisitos aduaneros, comerciales y sanitarios exigidos tanto por la Unión Europea como por el Reino Unido para concretar las exportaciones.