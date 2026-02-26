El Bonar 2027 siguió sobredemandado: los compradores accedieron sólo al 28,7% de lo pedido

El Gobierno colocó hoy —previsiblemente— los otros US$100 millones previstos del Bonar 2027, el título en dólares con el que busca captar, de aquí a comienzos de junio, unos US$2000 millones con los que enfrentará parte del pago a los bonistas de la deuda reestructurada por última vez en 2022, cuyo próximo vencimiento opera el 9 de julio.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de USD 100 millones habiendo recibido ofertas por un total de USD 348 millones.

Esto significa un factor de prorrateo de 28.74% sobre el total de ofertas recibidas.



✅ Hard Dólar a:

Lo hizo, como había anunciado, adjudicándolo en las mismas condiciones surgidas de la licitación primaria de ayer, es decir, al 5,89% TIREA (5,74% TNA) , según explicó en un comunicado.

La operación se concretó tras haber recibido ofertas por US$348 millones (casi 3,5 veces el cupo a colocar), por lo que terminó asignando a cada oferente un 28,74% de lo demandado originalmente, al aplicar el factor de prorrateo sobre el total de ofertas recibidas, tal como estaba previsto.

Esto confirma que, de haberlo necesitado —por ejemplo, ampliando el monto de colocación—, “hubiera podido captar hasta US$498 millones, prácticamente el doble de lo tomado, al mismo costo”, hizo notar el economista Federico Machado, de Economía Open en alusión a una demanda que superó largamente los montos ofrecidos .

La colocación del Bono busca auspiciar una compresión de tasas en el resto de la curva

De esta manera, completó el primer tramo de colocación de este instrumento, que irá ampliando progresivamente cada vez que convoque al mercado a renovar su deuda en pesos —lo que ocurre cada dos semanas— durante los próximos tres meses (y el día posterior). De esta manera, accedió a financiamiento a 20 meses a las tasas mencionadas, gracias a que el bono cortó ayer sobre la par (a US$100,45).

“Vale la pena recordar que, cuando el Tesoro reabrió el mercado local de deuda en dólares en diciembre con el AN29, se financió al 9,47% TEA para una modified duration superior a los tres años, y el bid-to-cover fue de 1,42x, con un monto adjudicado que cuadruplicó al del AO27. Al comparar contra el AL29, que tiene una modified duration similar (1,7 años), el corte del AO27 estuvo 284 puntos básicos por debajo del rendimiento del AL29 al cierre de ayer en el mercado secundario”, destacaron sobre los resultados de la subasta de ayer desde Facimex Valores.

Alejandro Lew, secretario de Finanzas, junto a Luis Caputo Ministerio de Economía

Los analistas coinciden en resaltar el resultado de la estrategia oficial, basada en ofrecer el papel “a cuentagotas”, con un cupón atractivo (6% anual) y una estructura de pagos inusual: amortizaciones con periodicidad mensual desde fines de marzo próximo hasta su vencimiento en octubre de 2027.

“El mercado ponderó dos factores: cupones decentes y amortización bajo el actual mandato presidencial”, explicaron desde Facimex Valores.

“Si bien el tamaño acotado de la colocación y ciertos incentivos tácticos —particularmente para FCI y bancos— pudieron haber contribuido a comprimir el rendimiento en el primario, la tasa convalidada sugiere que, bajo el escenario macro actual, el mercado estaría dispuesto a valuar el crédito argentino con una prima inferior a la implícita en el riesgo país vigente”, observaron desde Delphos Investment.