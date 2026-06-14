El precio del petróleo cae tras el anuncio de un acuerdo entre EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra

SINGAPUR (REUTERS).- Los precios del petróleo caían con fuerza luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán anunciaran el domingo por la tarde un acuerdo para poner fin al conflicto en Medio Oriente y restablecer la navegación a través del estrecho de Ormuz.

En ese contexto, el barril de Brent retrocedió a US$3,51 (4,02%) y se negocia a US$83,82. Por su parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) bajó US$3,93 (4,63%) y cotizaba a US$80,95 por barril.

El entendimiento entre Washington y Teherán había sido dado a conocer en primer instancia por el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif. “Tras intensas conversaciones, nos complace anunciar que el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán ha sido alcanzado.Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluida Líbano. La ceremonia oficial de firma será el viernes 19 de junio en Suiza", señaló Sharif en X, en su rol de mediador internacional de los dos países.

El barril de Brent retrocedió a US$3,51 (4,02%) y se negocia a US$83,82 tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Medio Oriente CHARLY TRIBALLEAU - AFP

A ello, Trump sumó en Truth Social: “Felicidades a todos! Por la presente, autorizo ​​plenamente la apertura del estrecho de Ormuz sin peajes y , simultáneamente, autorizo ​​el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos.Barcos del mundo: ¡arranquen motores! ¡Que fluya el petróleo!“.

El mandatario estadounidense sostuvo que este “gran acuerdo” llevará “paz y seguridad” a toda la región, y apuntó contra sus antecesores en la Casa Blanca por “fracasar” en sus intentos por alcanzar una “paz verdadera” con Teherán. Aún se espera la confirmación oficial de las autoridades iraníes.

“Con la apertura del estrecho [de Ormuz] tras la firma del acuerdo este viernes—para llevar a cabo labores de retirada de minas—, el petróleo volverá a fluir por ambos extremos, tanto para la región como para el mundo“, confió por último el jefe de Estado norteamericano, quien había anticipado el anuncio para este domingo.

Trump anunció en Truth Social que el acuerdo con Irán "está completo"

El cese de las operaciones militares israelíes en el Líbano era un punto de fricción clave para el régimen iraní, que tiene al grupo terrorista Hezbollah como un aliado regional.

Durante la jornada, Trump había criticado los últimos bombardeos de Israel, en medio de las tratativas para alcanzar un pacto con Irán. “El ataque de esta mañana a Beirut no debería haber ocurrido, especialmente en un día especial en el que estamos tan cerca de un acuerdo", había indicado el presidente, que hoy cumplió 80 años y se apresta a festejarlo con un espectáculo de UFC en un escenario montado detrás de la residencia oficial.

Esos últimos ataques ordenados por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habían puesto en peligro el acuerdo, y no está claro qué postura adoptará su gobierno tras la comunicación de Trump.

El presidente Donald Trump, en el Salón Oval Jacquelyn Martin - AP

“Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deberían retirarse. No debería haber más ataques de Israel en ningún lugar del Líbano, pero tampoco debería haber más ataques de ninguna otra parte, incluido Hezbollah, contra Israel. Esto podría ser el comienzo de una larga y hermosa paz. ¡No la estropeemos!“, había reclamado el mandatario.

De momento, tras el anuncio del presidente norteamericano, ninguna de las partes en conflicto publicó el texto final del acuerdo, aunque en las últimas horas habían trascendido los principales ejes.

Estados Unidos e Irán pondrán fin además a sus respectivos bloqueos en Ormuz, una de vía marítima crucial por la que antes del inicio de la guerra circulaba un quinto de la producción mundial de crudo y gas.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel ILIA YEFIMOVICH - POOL

Según trascendió de funcionarios involucrados en el diálogo, Washington y Teherán acordaron no atacarse mutuamente e iniciar negociaciones para desmantelar el programa nuclear iraní. El régimen de los ayatollahs obtendría a cambio un alivio de las sanciones que afectan a sus ventas de petróleo en el extranjero.

El fin de las hostilidades, en caso de concretarse, llevarían alivio a la economía global, sacudida por la crisis energética que desató el cierre de esa vía marítima y por los ataques a infraestructura clave en distintos países.