El negocio alrededor de las mascotas creció a tal nivel durante los últimos años que ya mueve US$3200 millones al año y representa medio punto del PBI. Impulsado por el crecimiento del fenómeno, el sector ya vende más de un millón de toneladas de alimento anuales y llega al 80% de los hogares del país.

Según datos de la consultora Kantar Insights, la presencia de mascotas en los hogares argentinos pasó del 73% en 2017 al 80% en 2023, es decir, hoy ocho de cada diez familias viven con al menos un animal.

Un estudio de la firma Triplethree International calculó también que hay más de 19 millones de perros y gatos en el país, una cifra equivalente a casi la mitad de la población nacional.

El negocio de alimentos y objetos para perros creció recientemente por el aumento en la demada Arapahoe County Sheriff's Office

En cuanto a la distribución, 80% de las familias con animales tiene perro y 53% gato. La adopción de los segundos creció de forma pareja desde el 47% registrado en 2017, empujada por los cambios de vida en las ciudades y departamentos más chicos.

Además, la adopción es la vía principal de llegada al hogar con el 63% de los casos, mientras que la compra bajó al 8%. Darle de comer a esta población requiere más de 1,05 millones de toneladas de alimento por año.

Mediciones de Mordor Intelligence ubican a la Argentina junto con Brasil al frente del gasto regional, con US$428 por animal al año. En promedio, los consumidores de la región gastan un 22% más que la media mundial.

Si un perro siente que la otra persona tiene malas intenciones tiende a atacarlo o a ignorar a la persona.

En el día a día, el 87% de los dueños compra alimento balanceado, el 68% gasta con frecuencia en vacunas y el 57% compra remedios contra pulgas y garrapatas. Además, dos de cada diez personas destinan ingresos a productos más sofisticados como ropa, juguetes y servicios de peluquería o spa canino.

Un 39% de los dueños de mascotas también va seguido a bares y cafés que aceptan animales, mientras que un 59% busca alojamiento preparado cuando planea sus vacaciones.

Las propuestas de las empresas ante el fenómeno

Para responder a esta demanda, las empresas locales sumaron distintos tipos de inversiones. Por ejemplo, el festival Mascotear, con actividades, experiencias, juegos, charlas, concursos, sorteos y sorpresas pensados para las mascotas.

El próximo encuentro será el 24 y 25 de octubre en el predio de La Floralis, donde se concentrarán marcas, profesionales y consumidores del rubro.

El festival Mascotear es uno de los éxitos comerciales que surgieron de este fenómeno

En tanto, la firma cordobesa de alimentos para mascotas Alican anunció un plan de $30 millones para triplicar su producción y aumentar un 50% su personal. La marca busca lanzar opciones a base de plantas, golosinas y comida húmeda, un segmento donde maneja el 60% del mercado local y apunta a exportar a los Estados Unidos y Europa.

Por su parte, en la localidad santafesina de San Jerónimo Norte, la Cooperativa Guillermo Lehmann abrió una planta para la marca del rubro Lokal, tras volcar más de US$ 6 millones.