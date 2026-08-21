El boom de las mascotas mueve US$3200 millones: venden más de 1 millón de toneladas de alimento al año
El 80% de los argentinos convive con al menos un animal, lo que creó un gran mercado en sí mismo
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El negocio alrededor de las mascotas creció a tal nivel durante los últimos años que ya mueve US$3200 millones al año y representa medio punto del PBI. Impulsado por el crecimiento del fenómeno, el sector ya vende más de un millón de toneladas de alimento anuales y llega al 80% de los hogares del país.
Según datos de la consultora Kantar Insights, la presencia de mascotas en los hogares argentinos pasó del 73% en 2017 al 80% en 2023, es decir, hoy ocho de cada diez familias viven con al menos un animal.
Un estudio de la firma Triplethree International calculó también que hay más de 19 millones de perros y gatos en el país, una cifra equivalente a casi la mitad de la población nacional.
En cuanto a la distribución, 80% de las familias con animales tiene perro y 53% gato. La adopción de los segundos creció de forma pareja desde el 47% registrado en 2017, empujada por los cambios de vida en las ciudades y departamentos más chicos.
Además, la adopción es la vía principal de llegada al hogar con el 63% de los casos, mientras que la compra bajó al 8%. Darle de comer a esta población requiere más de 1,05 millones de toneladas de alimento por año.
Mediciones de Mordor Intelligence ubican a la Argentina junto con Brasil al frente del gasto regional, con US$428 por animal al año. En promedio, los consumidores de la región gastan un 22% más que la media mundial.
En el día a día, el 87% de los dueños compra alimento balanceado, el 68% gasta con frecuencia en vacunas y el 57% compra remedios contra pulgas y garrapatas. Además, dos de cada diez personas destinan ingresos a productos más sofisticados como ropa, juguetes y servicios de peluquería o spa canino.
Un 39% de los dueños de mascotas también va seguido a bares y cafés que aceptan animales, mientras que un 59% busca alojamiento preparado cuando planea sus vacaciones.
Las propuestas de las empresas ante el fenómeno
Para responder a esta demanda, las empresas locales sumaron distintos tipos de inversiones. Por ejemplo, el festival Mascotear, con actividades, experiencias, juegos, charlas, concursos, sorteos y sorpresas pensados para las mascotas.
El próximo encuentro será el 24 y 25 de octubre en el predio de La Floralis, donde se concentrarán marcas, profesionales y consumidores del rubro.
En tanto, la firma cordobesa de alimentos para mascotas Alican anunció un plan de $30 millones para triplicar su producción y aumentar un 50% su personal. La marca busca lanzar opciones a base de plantas, golosinas y comida húmeda, un segmento donde maneja el 60% del mercado local y apunta a exportar a los Estados Unidos y Europa.
Por su parte, en la localidad santafesina de San Jerónimo Norte, la Cooperativa Guillermo Lehmann abrió una planta para la marca del rubro Lokal, tras volcar más de US$ 6 millones.
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