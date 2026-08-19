Manuel Manzano, veterinario: “La persona favorita de los gatos es siempre la que se muestra un poco más distante”

Los gatos son uno de los animales más elegidos para integrar una familia, aunque muchas veces se los describe como distantes, independientes o poco demostrativos. Sin embargo, buena parte de esa percepción surge de compararlos con los perros, que tienen formas diferentes de vincularse con las personas. La manera en que los felinos expresan afecto también es particular y puede verse, entre otras cosas, en cómo construyen un vínculo especial con determinados integrantes del hogar y eligen a su persona favorita.

Para entender por qué un gato desarrolla un vínculo especial con una persona, el veterinario Manuel Manzano explicó que primero hay que tener en cuenta la particular relación que estos animales construyen con los seres humanos. A diferencia de los perros, los felinos no establecen un vínculo basado en la sumisión. “A diferencia del perro, el gato nos considera como un igual, no tiene esa relación de sumisión. Nos ve como un gato o una gata grande, no como un ser inferior o superior. En la relación del día a día te entiende como un igual”, señaló el especialista en un video de su canal de YouTube.

Manuel Manzano, veterinario, sobre cómo se relacionan los gatos con su persona favorita

Cómo elige un gato a su persona favorita

Por lo que destacó el experto, la edad y el momento en que el animal llega al hogar también pueden influir en la elección, ya que la primera experiencia de separación de su madre y el vínculo que establece con sus cuidadores dejan una huella importante. “No es lo mismo un gato adulto que un gatito recién nacido o de pocos meses que llega de nuevo a casa”, aclaró. En el caso de los más pequeños, la persona que los recibe, les brinda calor y alimento puede convertirse en una figura de referencia que el felino asocia con su “mamá humana”.

Cómo elige un gato a su persona favorita en el hogar (Foto: Freepik)

Sin embargo, no necesariamente el gato elige a quien pasa más tiempo con él o se encarga habitualmente de alimentarlo. Su personalidad y nivel de energía también pueden influir: los animales más jóvenes e inquietos pueden sentirse atraídos por personas activas, mientras que los adultos y más tranquilos suelen vincularse con individuos de temperamento similar. A esto se suma un aspecto que, según Manzano, resulta fundamental: el respeto por su espacio. En ese sentido, suele acercarse más a quien no lo persigue constantemente y le permite mantener cierta distancia. “Esa persona un poquito más distante tiende a ser, por lo general, la elegida”, explicó.

El respeto por el espacio personal es uno de los factores que puede influir en la elección (Foto: Freepik)

Una vez que el vínculo está establecido, el felino puede demostrar su preferencia mediante diferentes comportamientos. En relación con eso, frotarse contra las piernas o la cara de una persona es una de las señales más claras. “Te recibe siempre que llegas a casa con mimos, se frota sobre vos y cuando lo agarrás en brazos intenta pasarte su cara por encima porque en el cuello tiene unas glándulas que secretan feromonas y con eso te marca. Te está diciendo que formas parte de su círculo más íntimo”, detalló el veterinario.

Asimismo, el ronroneo, el amasado con las patas delanteras y la búsqueda constante de contacto también pueden ser indicadores de confianza y afecto. Incluso, una de las formas más evidentes de preferencia aparece a la hora de dormir, ya que el gato puede elegir voluntariamente con quién compartir la cama y mantener esa elección de manera constante. Según Manzano, dentro de los hogares donde conviven varias personas, esta preferencia suele inclinarse mayoritariamente hacia las mujeres.