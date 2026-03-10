El brazo inversor del Banco Mundial apuesta fuerte a la Argentina: anuncia US$400 millones para Rio Tinto y proyecta hasta US$5000 millones en minería

La Corporación Financiera Internacional (IFC), el brazo privado del Grupo Banco Mundial, otorgará un préstamo de US$400 millones a la minera Rio Tinto para el desarrollo del proyecto de litio Rincón, en la provincia de Salta. Se trata de la mayor inversión individual que tiene el banco de desarrollo actualmente en su cartera.

En total, la minera Rio Tinto, una de las más grandes del mundo, consiguió financiamiento por US$1175 millones a través de la participación también del BID Invest y los bancos de desarrollo de Japón (Japan Bank for International Cooperation) y de Australia (Export Finance Australia).

El proyecto, que tendrá una inversión total de US$2500 millones, contempla la construcción de una planta nueva capaz de producir hasta 53.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado baterías —suficiente para abastecer a cerca de un millón de vehículos eléctricos por año— y generaría ingresos estimados en US$15.000 millones a lo largo de sus 40 años de vida útil.

Rio Tinto consiguió US$1175 millones de financiamiento para avanzar con el desarrollo del proyecto de litio Rincón, en Salta

La minera anunció ayer también que realizó el primer envío comercial desde Rincón de 200 toneladas de carbonato de litio, distribuidas en 10 contenedores, embarcados en el puerto de Buenos Aires con destino a Shanghái, China, donde la carga será recibida en un almacén propio para su posterior distribución en el mercado asiático.

Makhtar Diop, director general de la IFC, visitó la semana pasada Buenos Aires y se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quirno, y con clientes locales como Pampa Energía, Central Puerto, Belgrano Cargas y Grupo Mario. Además de este préstamo a Rio Tinto, la IFC proyecta cerrar entre US$3000 y US$5000 millones en inversiones mineras en el país entre los próximos dos y cinco años.

Makhtar Diop, director General de la IFC, con Simon Trott, CEO de Rio Tinto

La IFC también estuvo activa en otros sectores. Invirtió US$300 millones en Central Puerto para un proyecto de almacenamiento de energía eléctrica en el AMBA; prestó US$110 millones —ampliables a US$140 millones— a PCR para construir un parque eólico, y otorgó US$150 millones de préstamo senior a BBVA para expandir su programa de créditos a pymes. En total, la institución lleva invertidos US$12.000 millones en la Argentina entre 1960 y 2020 , en sectores como infraestructura, agronegocios, energías renovables y pymes.

Por otro lado, la IFC actúa como asesor transaccional en el proceso de privatización de AySA, asistiendo al Gobierno en aspectos regulatorios, estratégicos, técnicos y financieros, y participando de sondeos de mercado con potenciales inversores. También se mencionaron conversaciones en torno a la privatización del ferrocarril.

En diálogo con LA NACION, Diop, exministro de Economía de Senegal, describió un cambio de percepción entre los inversores internacionales hacia la Argentina. Señaló que la reducción de la inflación, el recorte del déficit fiscal en más de cinco puntos del PBI y el crecimiento de las reservas brutas son señales que generan mayor confianza. “La dirección es bastante buena en términos de sentimiento de mercado”, sostuvo.

Consultado sobre el riesgo país, que ronda los 550 puntos básicos, Diop consideró que los fundamentos de la Argentina justificarían un nivel de alrededor de 150, y que la brecha se explica por expectativas moldeadas por la historia reciente. A medida que avance la consolidación macroeconómica y se concreten inversiones y privatizaciones, anticipó que esa diferencia debería reducirse.

Makhtar Diop, director gerente Corporación Financiera Internacional (IFC): "Estamos viendo el cambio de percepciones" Fabián Marelli

Más allá del sector minero, Diop trazó una visión más amplia sobre el potencial del país. Planteó que la Argentina podría convertirse en un centro relevante de inteligencia artificial (IA) en América Latina, apoyándose en el clima frío de la Patagonia —apto para instalar centros de datos—, la disponibilidad de minerales críticos y la fortaleza de su capital humano.

“No veo por qué la Argentina no puede tener la ambición de ser un polo de IA”, afirmó Diop, quien mencionó que empresas como Google o AWS podrían ser interlocutores en ese camino. También destacó el vínculo potencial entre el país y los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), cuya liquidez de capital podría orientarse hacia inversiones en América Latina.

El funcionario también mencionó una inversión en curso en el sector de fertilizantes: producir urea a partir del gas local para reducir importaciones y mejorar la balanza de pagos, lo que a su vez contribuiría a fortalecer las reservas netas del Banco Central.

Diop también se refirió al volumen de ahorro de los argentinos que permanece fuera del sistema financiero formal. Señaló que la IFC fue convocada por el Gobierno para pensar instrumentos que permitan canalizar esos recursos hacia inversiones productivas, algo que, advirtió, solo sucederá cuando los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones.

“Este es un momento muy crítico. Si se acelera y se tienen algunas inversiones clave, la confianza del mercado aumentará muy rápidamente”, concluyó el director de la IFC.