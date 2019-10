El campo apuesta al diálogo y a producir sin restricciones

Fuente: Archivo

En entidades vinculadas con la agroindustria están expectantes por el vínculo que mantendrá el gobierno del Frente de Todos con el sector

Que haya búsqueda de consensos, diálogo y políticas para la actividad y producir sin trabas. En esas palabras se resumen las reacciones y pedidos en la agroindustria tras el triunfo de Alberto Fernández en las elecciones del domingo pasado.

Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), recordó que su entidad, con la Mesa de Enlace, presentó al presidente electo un documento con 14 puntos con políticas y pidió que el agro pueda producir sin intervenciones.

"Nuestra expectativa es lograr, mediante un diálogo responsable, en el marco de respeto a la Constitución Nacional, a las libertades y formas contenidas en el modelo republicano y en base a políticas adecuadas, que nos dejen hacer al campo lo que mejor sabemos: producir sin distorsiones, sin trabas ni intervenciones de ningún tipo, generando trabajo y desarrollo en todo el territorio nacional", expresó Pelegrina.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), dijo que "el resultado electoral elimina la incertidumbre política; ahora empieza la etapa de la transición, que debe ser ordenada y planificada para generar la certidumbre económica necesaria y salir de esta situación crítica".

Idígoras opinó sobre la gestión de Fernández: "Esperamos una política económica y agroindustrial que permita recuperar el camino del agregado de valor para exportar".

Luis Zubizarreta, presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja), remarcó que el sector puede colaborar con la nueva gestión para afrontar la pobreza. "Se termina de despejar una incógnita y tenemos un nuevo presidente. Ahora es el momento de trabajar y llevar propuestas constructivas", dijo.

"La Argentina necesita generar trabajo y dólares para revertir la situación dramática de pobreza y nuestro sector agroindustrial tiene un rol fundamental para lograr ese objetivo. Sin duda, vamos a colaborar con todos los medios a nuestro alcance", añadió.

Desde Coninagro, Carlos Iannizzotto, presidente, señaló que espera que la nueva gestión de Gobierno "esté centrada en el consenso" y subrayó que desde su entidad habrá "todo el apoyo para las medidas que favorezcan el empleo y el trabajo".

"Esperamos reunirnos lo antes posible con él y sus equipos técnicos para tomar las medidas fiscales y financieras que necesita el sector", indicó Iannizzotto.

El presidente de Coninagro insistió en que se debe buscar "el consenso de políticas para el trabajo y el empleo" y añadió respecto del campo: "Lo fundamental es el contenido de las políticas agroindustriales que va a tomar el nuevo gobierno".

Matías de Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), evaluó como "muy pareja" la elección y que la "terminó decidiendo el conurbano". Consideró como positivo que "las cámaras (del Congreso) van a estar equilibradas por lo que deberá ser un gobierno de consensos. Se viene un nuevo gobierno del cual esperamos que mantenga un diálogo y, respecto a la agroindustria, que se apoye en las entidades ya que tienen conocimiento y experiencia", afirmó .

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), expresó que su entidad está dispuesta al diálogo con el nuevo presidente. "Anoche mismo (por anteanoche) felicitamos al presidente electo, Alberto Fernández, al tiempo que le reiteramos lo que le dijimos cuando nos reunimos en la campaña, que estamos abiertos al diálogo y dispuestos a trabajar en conjunto por los pequeños y medianos productores", indicó.

Jorge Ingaramo, economista del agro, le recomendó a Alberto Fernández que no toque las retenciones al campo. "Le sugiero que si quiere una oferta fluida de dólares no toque las retenciones y deje al campo operar con las mismas condiciones que sembró para que no se empeoren las cosas", indicó.

Mientras tanto, José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, opinó: "Celebramos que el acto democrático haya transcurrido en paz. Esperamos que a partir de hoy se abra una instancia de diálogo entre el equipo del presidente saliente y entrante que nos lleve de manera ordenada al traspaso del poder. Por otro lado, como institución seguimos apostando al camino que emprendimos de dialogar y generar consensos mínimos que permitan a la agroindustria desarrollar su potencial. Por otro lado, esperamos definiciones sobre el futuro del Ministerio de Agricultura".