“El capital es escaso”: el desafío para la economía hacia las elecciones de 2027 y los desafíos de la “segunda etapa” del plan

“Hoy tenemos un activo, que es la estabilidad. Y necesita ser acompañado por otro activo, en una segunda etapa, que es la generación de confianza”, dijo Mariana Camino, socia y CEO de la consultora Abeceb, al analizar la coyuntura económica local, la evolución del programa implementado por el Gobierno y los desafíos que aparecen para las empresas hacia 2027.

Según la economista, las elecciones presidenciales del año próximo presentan retos para el mundo empresarial, vinculados con la disponibilidad de capital y el horizonte de mediano plazo. Y si bien enfatizó que “hay una ventana de oportunidad enorme”, vinculada con los sectores con potencial de crecimiento y exportación, consideró que las definiciones políticas y el rumbo económico del país más allá de las elecciones pueden determinar la ejecución y el volumen de inversiones futuras. “Sin confianza, la inversión es más chica”, planteó.

“Es importante tomar la referencia del 27 como el año en que, sin lugar a dudas, no hay que verlo solo como electoral. Puede ser el año donde se empiece a discutir o definir quiénes vamos a capturar valor de la Argentina que viene”, planteó Camino, en su presentación en la apertura del 16° Foro Abeceb, que se realiza hoy en el Faena Art Center en Buenos Aires. “Nosotros no controlamos la tasa de la Fed o el precio del combustible, pero sí la agenda de desarrollo, las alianzas o la innovación”, afirmó.

El presidente Donald Trump saluda al presidente argentino Javier Milei en la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025. Alex Brandon - AP

En ese sentido, remarcó que la disponibilidad de financiamiento será una variable central para el rumbo de las empresas y la capacidad de crecimiento que tendrán diferentes sectores. “Hoy el capital es escaso y el mundo compite por ese capital. Pero la ventana de oportunidad es enorme. Hoy el país tiene muchos de esos activos que el mundo está buscando. Pero todo lo que no decidimos o las posiciones que no ocupamos, las van a ocupar otros”, dijo Camino, en referencia a sectores como la energía, la minería o la producción de alimentos.

Sin embargo, insistió en que esa disponibilidad de recursos no es suficiente para garantizar el crecimiento de estos sectores. “El capital no viene solo por el hecho de que haya potencial. Es cierto que con estabilidad el país llega mejor posicionado para esa competencia por capital, pero hay que trabajar en el escenario de que se pueda dar persistencia a todas esas mejoras”, afirmó Camino, en referencia a la continuidad de la estabilidad macro.

Un pozo en actividad, en Vaca Muerta. Sobrevolando Patagonia - Shutterstock

Y aun con la mejora de algunos indicadores macro, Camino también afirmó que el proceso de crecimiento no será generalizado ni homogéneo hacia todos los sectores, sino que persistirán los desafíos para algunos rubros. “Habrá algunas empresas que crecen mucho, y otras que siguen presionadas en el día a día, con mucha presión sobre sus márgenes”, completó.