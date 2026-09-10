El CEO del gigante brasileño que puso su nombre al estadio de Messi elogió el rumbo de Milei y reveló por qué se fue del país en 2019

Siete años después de haber desembarcado en la Argentina y luego retirarse del país, Nubank vuelve a mirar con interés el mercado local. David Vélez, fundador y CEO del gigante financiero brasileño, con más de 140 millones de clientes, aseguró que los cambios regulatorios de los últimos años hicieron al país “más atractivo cada día”, anticipó que espera que la compañía pueda dar nuevos pasos en los próximos años y valoró el rumbo de desregulación impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Vélez también reveló por qué Nubank decidió abandonar la Argentina después de las elecciones de 2019 en las que Alberto Fernández fue electo presidente. La compañía había elegido al mercado local como su tercera apuesta regional, después de Brasil y México, pero modificó sus planes tras el cambio de gobierno de aquel año. La compañía lanzó este jueves en Miami su operación en Estados Unidos y una plataforma global para 35 países, entre los que estará la Argentina.

“La Argentina iba a ser nuestro tercer país después de México y Brasil, y con el cambio en el gobierno las condiciones cambiaron completamente y tuvimos que decir: ‘Nos vamos para Colombia’”, contó.

La evaluación actual es muy diferente: “Creemos que el desarrollo en los últimos dos o tres años ha sido bastante positivo en Argentina”. Vélez recordó que se trataba de un mercado “muy cerrado, muy protegido” y destacó que desde entonces hubo “muchas medidas que desregularon el sistema, abriéndolo más para competencia”. Y resumió: “Nos parece un mercado más atractivo cada día”.

Ante una repregunta de LA NACION sobre si ese proceso hacía más factible que Nubank se expandiera en países que siguen políticas de desregulación como las impulsadas por Milei, Vélez respondió afirmativamente. Para explicarlo, puso como ejemplo a Estados Unidos, donde aseguró que el cambio de administración modificó el enfoque de los reguladores hacia la entrada de nuevos bancos. “Una vez que viene una visión de más desregulación [...] permite que más gente como nosotros entre y compita”, sostuvo.

La mirada sobre la Argentina no se limita al cambio regulatorio. Vélez incluyó al país, junto con Perú y Chile, entre los mercados de la región en los que Nu tiene “mucho interés” y señaló una particularidad que considera una oportunidad para la compañía. “En la Argentina, la penetración de crédito es absurdamente baja cuando la comparás con Brasil”, afirmó. “Son mercados grandes, interesantes, en los que queremos eventualmente entrar en el momento adecuado”, agregó.

El primer paso, de hecho, comenzará en las próximas semanas. La Argentina quedó incluida entre los 35 países desde los que se podrá acceder a Nu Global, la nueva cuenta internacional que la compañía presentó este jueves en Miami. Inicialmente, el producto funcionará a través del banco suizo Sygnum y permitirá mantener fondos en dólares o euros, realizar transferencias internacionales, contar con una tarjeta de débito y acceder a determinados activos digitales.

“Ese es el primer pasito en empezar a construir un negocio de servicios bancarios en todos estos países”, explicó Vélez. Y mencionó expresamente a la Argentina entre aquellos mercados latinoamericanos donde ve una oportunidad de avanzar más adelante hacia una operación local. El segundo paso, explicó, podría implicar una mayor localización, la obtención de licencias locales y la posibilidad de ofrecer servicios bancarios locales y globales desde una misma aplicación.

No puso, sin embargo, una fecha para ese eventual regreso . “Nu Global es la forma de empezar a servir en la Argentina”, dijo. La compañía mantiene además un equipo en el país que, según el empresario, sigue creciendo. “Esperamos que podamos dar próximos pasos en los próximos años”, anticipó.

Vélez también fue consultado sobre la posibilidad de ingresar mediante la compra de una entidad local. Reconoció que la compañía analizó adquisiciones en distintos mercados, aunque hasta ahora prácticamente no utilizó esa vía. “Nuestro bias siempre sigue siendo construir desde cero”, afirmó. Si bien no descartó futuras compras, dijo que por ahora la preferencia es continuar con una expansión orgánica.

La nueva apuesta global

Las definiciones se produjeron en el estadio de Inter Miami, donde Nu reunió a unos 300 invitados para presentar una nueva etapa de su expansión. El violeta que identifica a la compañía se mezcló allí con el rosa del equipo de Lionel Messi, en un predio en el que la empresa puso su nombre como parte de una estrategia para ganar reconocimiento fuera de sus mercados tradicionales.

Además de Nu Global, la compañía anunció el inicio de sus operaciones en Estados Unidos, donde ofrecerá una cuenta remunerada, tarjetas de débito y crédito y transferencias domésticas e internacionales. La apuesta apunta también a los millones de latinoamericanos que viven en ese país y que ya conocen la marca por su presencia en Brasil, México y Colombia.

Los botines de Lionel Messi, exhibidos junto a imágenes del capitán argentino en el estadio de Inter Miami.

Vélez estimó que hay unos 80 millones de hispanos en Estados Unidos y destacó que una parte de ellos mantiene relaciones familiares y económicas con América Latina. Para quienes provienen de mercados en los que Nu ya opera, aseguró que la compañía puede utilizar el conocimiento previo de esos clientes para facilitar el acceso al crédito, incluso cuando tienen poco historial financiero en Estados Unidos.

La elección de Miami y del fútbol tampoco fue casual. Vélez explicó que alrededor de 50 millones de personas pasan cada año por el aeropuerto de la ciudad y que la presencia de la marca en el estadio busca darle visibilidad entre públicos de distintos países. La misma lógica, dijo, está detrás del patrocinio en la Fórmula 1. “Los escogimos cuidadosamente para ayudarnos a empezar a construir esa marca local y global”, señaló.

El objetivo de fondo es dejar de ser percibido únicamente como un banco digital brasileño o latinoamericano. Nu busca convertir su escala regional en una plataforma financiera global, apoyada también en inteligencia artificial para desarrollar sus productos y evaluar riesgos crediticios. En ese mapa, después de haberse retirado en 2019, la Argentina vuelve a aparecer entre los mercados que la compañía considera para su próxima etapa de expansión.