El consumo masivo cayó 1,5% en agosto y acumula una baja de 2,7% en el año

El consumo masivo volvió a registrar números negativos en agosto. Las ventas medidas en volumen cayeron 1,5% frente al mismo mes de 2025 y retrocedieron 0,7% respecto de julio, según el último relevamiento de la consultora especializada Scentia. De esta manera, acumuló una contracción de 2,7% en los primeros ocho meses del año.

El informe, elaborado a partir de información de supermercados, autoservicios, mayoristas, farmacias, comercios tradicionales y plataformas digitales, muestra que la recuperación continúa sin consolidarse y que la mayoría de los canales de venta permanece en terreno negativo.

En el análisis de cada canal, se observa que los supermercados de cadena encabezaron las bajas de agosto, con una caída interanual del 3,3%. A continuación se ubicaron los mayoristas, con un retroceso del 1,8%; los quioscos y comercios tradicionales, con una disminución del 1,5%; y los autoservicios independientes, con una baja del 1,3%.

En tanto, la caída de 0,7% en la comparación con julio está compuesta por una disminución de 2,4% en los autoservicios independientes, 2,3% en los mayoristas, 1,8% en las farmacias y 0,6% en los supermercados.

Las dos excepciones en la medición interanual fueron el comercio electrónico y las farmacias. Las ventas online crecieron 36,9% respecto de agosto de 2025, mientras que el canal farmacéutico avanzó 1,2%. El e-commerce también exhibió una mejora del 0,6% frente a julio, al igual que los quioscos y comercios tradicionales.

Osvaldo del Río, director de Scentia, señaló que se mantiene la línea de lo visto hasta ahora, con un consumo masivo que no logra modificar el comportamiento de los anteriores meses del año. “El mes reportado arroja una contracción de -1,5% contra el mismo mes de 2025, en la suma de todos los canales medidos, con una desaceleración en la caída respecto del mes previo, explicada especialmente por una menor retracción en los negocios de barrio”, destacó.

Asimismo, Del Río explicó que “las canastas se comportan de manera diferente entre canales, con un desempeño positivo de bebidas en almacenes y quioscos, y de alimentación, impulsivos, limpieza de ropa y hogar, en supermercados”.

La caída del consumo no fue uniforme entre las distintas canastas. Los productos perecederos registraron la contracción interanual más pronunciada, con una baja del 8,7% en agosto. También disminuyeron desayuno y merienda, un 4,8%; impulsivos, un 2%; y limpieza de ropa y hogar, un 1,9%. En cambio, algunas categorías consiguieron crecer frente al año anterior. Las bebidas con alcohol avanzaron 2,6%; las bebidas sin alcohol, 2%; higiene y cosmética, 0,7%; y alimentación, 0,5%.

El acumulado de los primeros ocho meses presenta un cuadro más desfavorable. Limpieza de ropa y hogar cayó 6,4%; perecederos, 6,1%; desayuno y merienda, 5,6%; impulsivos, 3,6%; higiene y cosmética, 2,2%; y bebidas sin alcohol, 1,4%. Alimentación se mantuvo sin cambios y únicamente las bebidas con alcohol mostraron crecimiento, con una suba del 3,8%.

Precios por debajo del IPC

Del informe de Scentia surge, además, que el precio promedio ponderado de los productos relevados aumentó 26,4% interanual en agosto, mientras que la facturación nominal creció 25%. La diferencia entre ambas variables se corresponde con la disminución del volumen vendido.

En el acumulado anual, el precio promedio presentó una suba del 22,1% y las ventas en valores aumentaron 19%. El incremento de precios de la canasta relevada por Scentia se ubicó por debajo de la inflación general: el índice de precios al consumidor registró en agosto una variación interanual del 33,5% y acumuló 21,3% en los primeros ocho meses del año.

El informe se difundió en un contexto de debilidad de otros indicadores de actividad. En julio, la producción industrial manufacturera cayó 4,9% interanual y la actividad de la construcción retrocedió 4,5%. En agosto, la producción automotriz disminuyó 11,6% y los patentamientos de vehículos cero kilómetro bajaron 19,1%.

El relevamiento de Scentia abarca una muestra superior a los 8000 puntos de venta y contempla supermercados de cadena, autoservicios independientes, mayoristas, farmacias, comercio electrónico y alrededor de 125.000 kioscos y comercios tradicionales.

El informe de julio había mostrado una caída promedio de 2,6%, respecto de junio. Además, al igual que en agosto, ese mes mostró una leve desaceleración, en la comparación con junio, cuando la retracción había sido de 2,7% interanual.

En julio, también la evolución según los canales de venta había sido dispar, pero, a diferencia de lo que ocurrió en agosto, los supermercados habían mostrado una marcada desaceleración en la caída y registraron una baja de apenas 0,6% interanual.